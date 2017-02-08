Вышел трейлер фильма со Шварценеггером в роли Виталия Калоева

Фильм «Последствия», основанный на реальных событиях катастрофы самолета Ту-154 «Башкирских авиалиний», выйдет на экраны нескольких американских кинотеатров в апреле 2017 года. Первый трейлер уже появился в сети. Главную роль Виталия Калоева в картине исполнил Арнольд Шварценеггер. Его герой в день разворачивающихся событий потерял в авиакатастрофе жену и дочь. Личная трагедия толкнула его на убийство авиадиспетчера, который был виновен в катастрофе над Боденским озером в Германии, сообщает сайт «Комсомольской правды в Уфе».



Авиакатастрофа с самолетом из Башкирии произошла 1 июля 2002 года. Ту-154, выполнявший рейс Москва–Барселона, в воздухе столкнулся с Boeing 757, летевшим из Бахрейна в Брюссель. Погибли все члены экипажа и пассажиры, среди которых были 52 ребенка.

