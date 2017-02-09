В региональные избиркомы идут работать врачи, учителя и пожарные

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проанализировали состав избиркомов на прошедших выборах в Госдуму седьмого созыва. Большинство глав территориальных комиссий (ТИК) оказались сотрудниками районных администраций (2833 человека). На втором месте — штатные сотрудники аппаратов ТИК и работники бюджетной сферы (1324). Меньше всего в комиссиях на выборах — представителей МВД и МЧС (21 человек). В Центризбиркоме «Известиям» рассказали, что этот анализ поможет бороться с административным ресурсом на выборах и повысит эффективность электоральных процессов.



Анкетирование проводилось по двум параметрам: стаж работы в избирательной системе и род занятий. Всего во главе ТИК — 8284 человека.



Большинство руководителей ТИК имеют стаж работы от 10 до 20 лет (28%), на втором месте — те, кто работает от пяти до десяти лет (27%), от года до пяти лет — 14%, до года — 19%. Более 20 лет стажа — у 12% опрошенных.



Большая часть руководителей территориальных комиссий являются сотрудниками районных администраций (34% или 2833 человека). Далее — работники аппаратов ТИК (20% — 1658 человек) и бюджетники (16% — 1324 человека). В последнюю группу чаще всего входят сотрудники учебных заведений, детсадов, больниц, библиотек, архивов, музеев, структур Пенсионного фонда, центров соцобслуживания населения.



Следующая группа (16% — 1289 человек) — работники различных ООО, ОАО, ИП, а также представители ЖКХ, «Автодора», центров занятости населения, вузов, военкоматов, пожарных частей и налоговых инспекций. За ними следуют пенсионеры (10% — 835 человек), сотрудники информационных центров избиркомов (2% — 188), временно неработающие (2% — 136). Меньше всего в ТИК идут работать служащие МВД и МЧС (0,3% — 21 человек).



В Центризбиркоме «Известиям» пояснили, что результаты анкетирования помогут повысить эффективность электоральных процессов, данные будут изучать на местах. Однако главная задача исследования — исключить из выборного процесса возможность использования административного ресурса, когда граждане пытаются влиять на исход голосования, пользуясь служебным положением.



В Центризбиркоме «Известиям» пояснили, что ориентируются на легитимное проведение президентской кампании 2018 года.



— Это задача Эллы Памфиловой (глава ЦИК. — «Известия») — качественный и креативный состав избиркомов. Комиссии должны представлять полный социальный срез нашего общества, его политических предпочтений. Надо делать программу конкретных организационных шагов под эгидой ЦИК, чтобы мы имели высококлассный состав территориальных и участковых избирательных комиссий, — отметил собеседник «Известий» в ЦИК.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов считает, что ЦИК важно понимать, на кого опирается избирательная система. Политические игроки неоднократно высказывались о составе избиркомов, однако вопрос квалификации кадров остается открытым.

— Они не всегда могут найти опытных, подготовленных специалистов и работают со штатом избиркомов. Система вынужденно опирается на проверенные кадры. Возможно, к изменениям состава избиркомов мы еще вернемся, когда партии будут готовы представить подготовленные кадры, — пояснил Игорь Борисов. — Дело в специализации: не так важно, госслужащий это, или бюджетник, или же представитель партии, главное, чтобы он был грамотным специалистом, способным организовать сложный избирательный процесс. В таком случае комиссия будет работать консолидированно и уверенно выполнять требования закона.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что в ЦИК началась борьба со злоупотреблениями административным ресурсом в регионах. Сейчас избиркомы зависимы от местных властей: работающие в ТИК сотрудники администраций и бюджетники не могут занимать самостоятельную позицию в спорных ситуациях.

— Есть необходимость менять отношение к выборам вообще, и прекрасным поводом тут может стать предстоящая президентская кампания. Необходимы системные изменения, которые позволят говорить о независимости ТИК и минимизированном влиянии на них властей. После назначения Эллы Памфиловой и замены некоторых руководителей региональных избиркомов это был бы третий серьезный шаг для повышения авторитета и независимости системы избиркомов, — пояснил Константин Калачев.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский также отметил, что избиркомы отчасти состоят из людей по определению зависимых.



— Поэтому вопрос о независимости ТИК остается важным и нерешенным. И здесь недостаточно констатировать проблему. Вряд ли можно найти на местах каких-то совершенно других людей для участия в работе комиссий — брать кадры больше неоткуда. Но вопрос о способах защиты членов комиссий от возможного давления становится весьма актуальным, — сказал эксперт.

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