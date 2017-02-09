Страховщикам дали полтора года на поиск денег

Страховым компаниям могут дать дополнительные полтора года на поиск средств для пополнения уставных капиталов. Идею озвучил глава департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук на недавней встрече с региональными страховщиками, рассказали «Известиям» участники встречи. В ЦБ проработку предложения о переносе сроков подтвердили.



Наращивание капитала страховщиков до 300 млн с 1 января 2018-го предусмотрено депутатским проектом поправок в закон «Об организации страхового дела». Участники рынка уже успели окрестить документ «законопроектом о входном билете». Нормативный акт был внесен в Госдуму в марте прошлого года и принят в первом чтении. В декабре в Минфине предложили сократить требования к капиталу до 225 млн для универсальных страховых компаний (с июля 2018 года).

Сейчас минимальный размер уставного капитала универсальных страховых компаний составляет 120 млн, страховщиков жизни — 240 млн, а перестраховщиков — 480 млн. При этом последние, по задумке депутатов, должны будут увеличить капитал больше всех — до 600 млн рублей.

Участники недавней закрытой встречи рассказали «Известиям», что глава департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук по большей части поддержал депутатские поправки, но с небольшой оговоркой. Со слов источников «Известий», в ЦБ считают целесообразным ужесточать минимальные требования к капиталу страховщиков не ранее начала 2019 года. При этом размер капитала в Центробанке предложили повышать все-таки до 300 млн, уточняют участники встречи.

В ЦБ информацию об обсуждении идеи переноса сроков увеличения капиталов назвали верной.

— В ходе доработки рассматривается возможность поэтапного увеличения уставного капитала начиная с 2019 года. Основная цель обсуждаемых изменений — повышение финансовой устойчивости страховой отрасли, — сообщили в пресс-службе Центробанка.



Позиция Центробанка встретила поддержку среди представителей профессионального сообщества. По мнению главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, в страховании должны работать стабильные компании, готовые исполнять новые требования к величине уставного капитала.

В то же время, добавляет он, в РСА выступают за дифференцированный подход к увеличению уставных капиталов и, по сути, за пропорциональное регулирование деятельности страховщиков.

— Мы говорим о том, что, например, могут быть небольшие «бутиковые» компании, может быть региональная лицензия для страховщиков по аналогии с банками — всё это вопросы наших дискуссий с ЦБ, — уточняет Игорь Юргенс.

Президент Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин также считает, что размер страховой компании, ее бизнес-план и регионы присутствия нельзя оставить без внимания регулятора. При этом должна быть дифференциация требований по величине собственных средств, согласен он с Игорем Юргенсом.

— Я выступаю за предельно большое количество страховых компаний, в том числе региональных, в том числе нишевых, — предлагает Николай Галушин. — Но качество страховщика определяется не только величиной уставного капитала. Обоснованные резервы, собственные средства, общее качество активов — вот намного более важные показатели стабильности.

Он добавляет, что увеличение уставного капитала без учета специфики каждой страховой компании может привести к росту собственного удержания страховщика. Это часть принятых рисков, которые компания не передает другой на перестрахование.

Чем больше капитала на рынке, тем больший объем рисков может принять и удержать на собственном удержании страховой рынок, говорит представитель «Альфа Страхования».

— Чем выше цена входа на рынок для новых игроков, тем меньше шансов для появления мошенников или людей, не стремящихся к построению долгосрочного надежного бизнеса, гарантирующего свои обязательства за счет капитала, — убежден представитель компании.

