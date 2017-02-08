Навальный обжалует в КС норму закона, запрещающую ему баллотироваться

Глава «ФБК» Алексей Навальный, приговоренный к пяти годам лишения свободы условно по делу «Кировлеса» заявил, что в соответствии с Конституцией имеет право участвовать в президентских выборах, в связи с чем продолжит предвыборную кампанию.

«В Конституции России прямо записано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы», — сказал Навальный, отметив, что он, согласно приговору, в них не содержится.



Он также отметил, что планирует пожаловаться в Конституционный суд РФ на запрет осужденным принимать участие в выборах.

«Я подам жалобы во все суды, в том числе в Конституционный. Мы будем обжаловать норму, на которую ссылаются наши оппоненты и которая якобы запрещает мне баллотироваться», — цитирует оппозиционера агентство ТАСС.



Ранее Ленинский суд Кирова в среду приговорил Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам колонии условно соответственно.

