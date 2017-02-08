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Взрыв на химическом заводе прогремел в Валенсии

Жителям рекомендовали не покидать свои дома

В Валенсии на химзаводе по производству хлора прогремела серия взрывов, в результате чего последовало возгорание здания. В сильном пожаре пострадал один из сотрудников предприятия, которого госпитализировали с ожогами.

Причиной взрыва, по предварительной версии, могла стать химическая реакция. Переливавший химические продукты сотрудник получил ожоги второй степени и был доставлен в больницу. Другие сотрудники сумели покинуть здание самостоятельно. Возникший после серии взрывов пожар охватил и соседние здания, расположенные на том же полигоне, сообщает «РИА Новости». Сотрудники соседних предприятий были эвакуированы.

Как сообщает телеканал «360», тоннель, ведущий на полигон, перекрыли. На месте работают сотрудники экстренных служб, борьбу с огнем затрудняет сильный ветер. Жителям Валенсии порекомендовали не покидать своих домов из-за сильного, возможно, ядовитого задымления. В ближайших школах отменены занятия, детям выходить на улицу запрещено.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Взрыв на химическом заводе прогремел в Валенсии

Жителям рекомендовали не покидать свои дома

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