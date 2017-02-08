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Весной РФ впервые испытает гиперзвуковую ракету «Циркон»

Она предназначена для реализации концепции глобального неядерного сдерживания

Весной 2017 года с морского носителя может впервые стартовать гиперзвуковая ракета «Циркон», которая предназначена для реализации концепции глобального неядерного сдерживания.

«Весной впервые «Циркон» будет запущен не с Плесецка, откуда ранее выполнялись пуски этой гиперзвуковой ракеты, а с морского носителя», — заявил источник, знакомый с ситуацией, передает «Интерфакс».

О каком носителе может идти речь, источник не уточнил.

Ранее стало известно, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» поступят на вооружение атомных подводных лодок «Ясень-М», перспективных субмарин «Хаски» и ряда надводных кораблей.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Весной РФ впервые испытает гиперзвуковую ракету «Циркон»

Она предназначена для реализации концепции глобального неядерного сдерживания

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