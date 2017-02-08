В МИД РФ не исключили отмены визового режима между Россией и Грузией

Россия готова обсуждать дальнейшую либерализацию визового режима с Грузией вплоть до его полной отмены.



Об этом во время переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии Асланом Абашидзе 7 февраля в Праге заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что это также зависит от готовности Тбилиси к ответственной работе на данном направлении.



«Благодаря визовой либерализации для граждан Грузии, осуществленной российской стороной в конце 2015 года, количество виз, выдаваемых Секцией интересов России в Тбилиси, удвоилось и достигло 40 тыс. штук», — говорится в комментарии на сайте МИДа.

В нем подчеркивается, что стороны подтвердили намерение продолжать взаимовыгодный курс на поэтапное оздоровление двусторонних отношений.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что не исключает отмены визового режима для граждан Грузии, назвав визовые режимы в Европе анахронизмом.

