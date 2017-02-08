Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В МИД РФ не исключили отмены визового режима между Россией и Грузией

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал визовые режимы в Европе анахронизмом

Россия готова обсуждать дальнейшую либерализацию визового режима с Грузией вплоть до его полной отмены.

Об этом во время переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии Асланом Абашидзе 7 февраля в Праге заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что это также зависит от готовности Тбилиси к ответственной работе на данном направлении.

«Благодаря визовой либерализации для граждан Грузии, осуществленной российской стороной в конце 2015 года, количество виз, выдаваемых Секцией интересов России в Тбилиси, удвоилось и достигло 40 тыс. штук», — говорится в комментарии на сайте МИДа.

В нем подчеркивается, что стороны подтвердили намерение продолжать взаимовыгодный курс на поэтапное оздоровление двусторонних отношений.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что не исключает отмены визового режима для граждан Грузии, назвав визовые режимы в Европе анахронизмом.

Читайте также:

В Тбилиси надеются на отмену визового режима Москвой

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В МИД РФ не исключили отмены визового режима между Россией и Грузией

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал визовые режимы в Европе анахронизмом

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Инфографика

Корона Британской империи: наследники престола

Корона Британской империи: наследники престола

Чем уникален английский монарх и в каком порядке потомки 90-летней королевы Елизаветы II имеют право претендовать на трон — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке