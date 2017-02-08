Домашний арест замминистра транспорта Удмуртии продлили на два месяца

Октябрьский районный суд Ижевска продлил на два месяца срок домашнего ареста заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным ИА «Сусанин», чиновник пробудет под домашним арестом по 7 апреля 2017 года. Александр Соловьев был задержан в октябре 2016 года. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Спустя два месяца суд принял решение о заключении чиновника под стражу на домашний арест.

Ранее сообщалось, что после обысков кабинете исполняющего обязанности главы министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии (Миндортранса) были задержаны два сотрудника ведомства, подозреваемых в получении взяток от служб такси за общее покровительство. При этом один из задержанных выступал посредником. В настоящее время готовятся материалы для их ареста.



