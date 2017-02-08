Более 3,5 тыс. воронежцев остались без тепла в 20-градусный мороз

В среду днем более 3,5 тыс. жителей 17 многоэтажных жилых домов Советского района Воронежа остались без тепла. Причиной ЧП стала коммунальная авария.

Как передает РИА «Воронеж», над ликвидацией последствий аварии работают 10 человек и три единицы спецтехники.

Сообщается, что прорыв произошел на теплотрассе от котельной механического завода. В Воронеже с самого утра столбик термометра держится на отметке минус 20 градусов.



Городские власти обещали устранить аварию до 23:00.