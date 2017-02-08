В Приамурье появился первый врач-подиатр

Первый в Приамурье врач-подиатр начал принимать пациентов. Специалист столь редкого медицинского направления работает в одном из частных медицинских центров Благовещенска.

По словам медика, за недолгое время работы в регионе он принял несколько пациентов. Чаще всего к специалисту обращаются пациенты с плоскостопием и деформацией пальцев стопы.

«Наука подиатрия — часть травматологии и ортопедии и касается заболевания стоп. То есть то, что касается деформации, врожденных, приобретенных последствий, различных травм, — всем этим занимается подиатрия», — цитирует Ивана Борозду ИА «Амур.инфо».

Подиатрию как отдельную дисциплину впервые начали изучать в Великобритании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В других странах подиатрия является достаточно молодой наукой. Первое в России руководство по подиатрии было издано в 2006 году.