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Умеренных отделят от радикалов

В Астане на трехсторонних переговорах по Сирии будут согласованы списки террористических и оппозиционных группировок

Фото: РИА НОВОСТИ/Михаил Алаеддин

На встрече в Астане, которая запланирована на 15–16 февраля, представители РФ, Ирана, Турции и Иордании планируют окончательно решить вопрос разделения сирийской оппозиции на умеренную и радикальную. По оценкам экспертов, это существенно упростит как борьбу с террористами, так и ведение мирных переговоров.

Как рассказал «Известиям» информированный источник в военно-дипломатических кругах, Россия и ее партнеры по переговорам в Астане намерены уже в ходе следующего раунда определиться со списком «умеренных» и «радикальных» группировок сирийской оппозиции. Первые рассматриваются в качестве потенциальных участников мирного процесса, а вторые подлежат полному разгрому.

— В минувший понедельник были определены основные критерии оценки группировок — причастность к террористической деятельности, обращение с мирным населением и идеология, — пояснил собеседник «Известий». — Главный прорыв заключается в допущении, что не все фундаменталистские группировки следует считать радикальными и террористическими.

По словам источника, если с так называемой «Свободной сирийской армией» ситуация более-менее ясна, то с многочисленными исламистскими группировками еще предстоит разобраться.

— Сейчас главная задача заключается в том, чтобы разделить группировки, входящие в бывшую «Джебхат ан-Нусру» и «Ахрар аш-Шам», — сказал военно-дипломатический источник. — Смягчение идеологических требований может стать основанием для допуска ряда групп к участию в мирном процессе.

Окончательные списки «умеренных» и «радикалов» будут согласованы на очередной встрече в Астане, которая пройдет в середине февраля. По предварительным данным, РФ может смягчить свою позицию в отношении групп, присоединившихся в течение минувшего месяца к «Ахрар аш-Шам». В список «умеренных» могут попасть группировки «Джейш аль-муджахидин» (Армия моджахедов), «Джейш аль-Ислам» (Армия ислама), «Катибат усуд ас-сунна» (Бригада львов сунны) и около дюжины других исламистских групп.

А вот группировкам, которые сплотились вокруг бывшей «Нусры», в прошлом позиционировавшей себя как филиал «Аль-Каиды» (обе запрещены в России), грозят постоянные удары с воздуха и полное уничтожение. С этой целью в понедельник участники переговоров в Астане определили районы, где действует «Джебхат ан-Нусра».

— Не во всем пока у нас совпадают мнения, но в целом мы принципиально добились нанесения на карту этих районов, — пояснил «Известиям» глава российской делегации на переговорах в Астане Станислав Гаджимагомедов.

Участники встречи также активно обсуждали привлечение отрядов умеренной сирийской оппозиции к борьбе с ИГ (запрещено в РФ) и «Нусрой». Подобным образом уже действуют отряды «Свободной сирийской армии» в провинциях Алеппо и Идлиб на северо-западе страны.

Как отметила в разговоре с «Известиями» советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина, разделение оппозиции на умеренную и радикальную позволит решить сразу три серьезные проблемы.

— Во-первых, это облегчит всем сторонам борьбу с террористами, потому что военным будет понятно, кого можно бомбить, а кого нельзя, — пояснила эксперт.

Другой важный момент, по словам Елены Супониной, заключается в том, что «умеренные» группы смогут подключиться к мирному процессу.

— Они должны будут прекратить вооруженную борьбу, сесть за стол переговоров с правительством и договариваться о параметрах урегулирования, — поясняет аналитик. — Наконец, прекратятся споры между внешними игроками о том, кого из оппозиционеров считать террористами, а это существенно облегчит сотрудничество в рамках мирного процесса с Турцией, Ираном и Иорданией, а в перспективе с США и странами Персидского залива.

Известия // четверг, 9 февраля 2017 года

Умеренных отделят от радикалов

Умеренных отделят от радикаловВ Астане на трехсторонних переговорах по Сирии будут согласованы списки террористических и оппозиционных группировок

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