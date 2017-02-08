Украинская полиция сообщила приоритетную версию убийства Шеремета

В качестве приоритетной версии убийства журналиста Павла Шеремета рассматривается его профессиональная деятельность.



Об этом сообщил на брифинге заместитель главы нацполиции — начальник Главного следственного управления Украины Александр Вакуленко.



«В первую очередь рассматривается приоритетной версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста. Как на территории Украины, так и за ее пределами», — цитирует Вакуленко агентство «Интерфакс».



Он также подчеркнул, что кроме версии профессиональной деятельности следствие рассматривало версию дестабилизации ситуации на Украине, версию «ошибка объекта», а также конфликтную ситуацию в личной жизни.



По его словам, последние две версии были отработаны и для следствия приоритетными уже не являются.



В свою очередь, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что следствие по-прежнему рассматривает четыре версии убийства Шеремета, отдельно рассматривая журналистскую и оппозиционную деятельность журналиста в России и Республике Беларусь.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля в Киеве, когда ехал на работу на автомобиле, принадлежавшем Алене Притуле. В машине сработало взрывное устройство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Последние пять лет Павел Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда» и на киевском радио «Вести». До этого, в России, он возглавлял отдел специальных информационных проектов «Первого канала», был редактором отдела политики и общества в журнале «Огонек» и ведущим программы «Прав? Да!» на «Общественном телевидении России».

