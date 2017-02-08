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Швайгер сыграет в российской экранизации «Преступления и наказания»

Фильм будет снят в формате виртуальной реальности VR 360

Немецкий актер Тиль Швайгер сыграет в российской экранизации романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Картина будет снята в формате виртуальной реальности VR 360.

«Надев шлем, вы не смотрите кино на экране, а находитесь в нем. Год назад технологии были дорогими, а сейчас мы можем сделать такой революционный проект. У нас есть возможность опередить весь мировой кинематограф», — рассказал режиссер фильма Алексей Петрухин, передает «Лента.ру».

Повествование будет вестись от лица сестры Родиона Раскольникова Дуни.

Премьера запланирована на конец 2018 года.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Швайгер сыграет в российской экранизации «Преступления и наказания»

Фильм будет снят в формате виртуальной реальности VR 360

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