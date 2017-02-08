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Угрожавшая Учителю организация не зарегистрирована в Минюсте

Речь идет об объединении «Христианское государство — Святая Русь»

Организация «Христианское государство— Святая Русь», ранее требовавшая, чтобы кинотеатры отказались от показа фильма Алексея Учителя «Матильда», не зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Документы названной организации на государственную регистрацию в Минюст России не поступали», — сказали в Минюсте РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такая организация в Минюсте не зарегистрирована и потому можно считать, что Учителю угрожают анонимные экстремисты, что недопустимо. Представитель Кремля добавил, что государство будет жестко реагировать на подобные случаи.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Угрожавшая Учителю организация не зарегистрирована в Минюсте

Речь идет об объединении «Христианское государство — Святая Русь»

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