Угрожавшая Учителю организация не зарегистрирована в Минюсте

Организация «Христианское государство— Святая Русь», ранее требовавшая, чтобы кинотеатры отказались от показа фильма Алексея Учителя «Матильда», не зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Документы названной организации на государственную регистрацию в Минюст России не поступали», — сказали в Минюсте РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такая организация в Минюсте не зарегистрирована и потому можно считать, что Учителю угрожают анонимные экстремисты, что недопустимо. Представитель Кремля добавил, что государство будет жестко реагировать на подобные случаи.

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