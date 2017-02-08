Все медучреждения Якутии оборудуют высокоскоростным интернетом

Большинство медицинских учреждений Якутии в ближайшее время оборудуют высокоскоростным интернетом. Соответствующее заявление было сделано на встрече министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова с главой Якутии Егором Борисовым.

Основной темой встречи стало развитие услуг связи в регионе и решение связанных с этим социальных и экономических задач. Кроме того, представители республики доложили министру о ходе реализации различных проектов по развитию инфраструктуры связи в регионе.

Как сообщает ИА SakhaNews, на сегодняшний день в республике проложили 3821 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Данная сеть охватывает 75 населенных пунктов, где проживает порядка 60% населения. Развитие сетей ВОЛС позволяет значительно снижать для населения и бизнеса стоимость услуг связи. Однако в силу географических особенностей в 500 населенных пунктах республики, где проживает примерно 25% населения, техническая возможность подключения к ВОЛС отсутствует, и единственным способом организации связи остаются спутниковые каналы связи.

За последние несколько лет доступность услуг связи в Якутии увеличилась благодаря программе развития гражданской группировки спутников связи и вещания.