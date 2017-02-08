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Алма-Ата передала Красноярску флаг Универсиады

Сибирский город в 2019 году примет Всемирные студенческие игры

Алма-Ата передала Красноярску флаг Универсиады. Сибирский город примет Всемирные студенческие игры в 2019 году.

Во время торжественной церемонии закрытия флаг Универсиады главе Красноярска Эдхаму Акбулатову передал мэр Алма-Аты Бауыржан Байбек.

«Меня интересует прежде всего какое развитие получил город в ходе подготовки к Универсиаде. В Алматы была проведена масштабная программа преобразования города. В нее вошло не только создание спортивных сооружений, но и проекты благоустройства городской среды, строительство новых жилых массивов. Мне важно познакомиться с опытом того, как строились объекты, как создавались условия для того, чтобы привлекать бизнес к реализации этих проектов», — сказал Акбулатов.

Эдхам Акбулатов отметил, что Красноярск достойно предстанет в качестве столицы Универсиады 2019 года. В ходе визита в Алма-Ату делегация Красноярского края приняла участие во встрече с предпринимателями Казахстана, сообщает Сибирское агентство новостей.

По итогам зимней Универсиады 2017 года российская сборная одержала победу в неофициальном медальном зачете.

Напомним, в 2019 году Россия впервые в своей истории примет зимнюю Универсиаду.

«Известия» ранее писали, что бюджет зимней Универсиады 2019 года составит 51,8 млрд рублей. Строительство и реконструкция спортивных объектов обойдутся в 44,5 млрд рублей. Остальные деньги уйдут на организацию программы и на подготовку волонтеров.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Алма-Ата передала Красноярску флаг Универсиады

Сибирский город в 2019 году примет Всемирные студенческие игры

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