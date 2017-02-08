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Трамп обвинил американские суды в политизированности

Президент США выступил в Вашингтоне на конференции ассоциации глав полицейских департаментов крупных городов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что суды США политизированы, но они обязаны поступать правильно.

Об этом политик сообщил, выступая в Вашингтоне на конференции ассоциации глав полицейских департаментов крупных городов.

«Если президент посчитает, что въезд в страну любых иностранцев или какой-либо категории иностранцев наносит вред интересам народа Соединенных Штатов, то он имеет право определить период, в течение которого прием лиц из других стран будет приостановлен», — заявил Трамп, передает ТАСС.

Хозяин Белого дома также напомнил собравшимся, что такие полномочия даются президенту для обеспечения безопасности государства.

Трамп также добавил, что следил за прошедшим накануне судебным заседанием, в ходе которого рассматривалось дело о правомерности введенного им ужесточения иммиграционного режима.

«У нас пока нет решения, но суды кажутся настолько политизированными», — заметил Трамп, добавив, что «было бы здорово», если бы судебная система поступила «правильно».

При этом президент США не стал упрекать суд в предвзятости и необъективности.

Политик добавил, что процесс строительства стены на границе с Мексикой уже идет.

«Стену сейчас уже проектируют. Люди говорили: «Трамп шутит про стену». Я не шучу, у нас появится стена», — резюмировал президент США.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Трамп обвинил американские суды в политизированности

Президент США выступил в Вашингтоне на конференции ассоциации глав полицейских департаментов крупных городов

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