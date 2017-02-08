Житель Приамурья оформил кредит по чужому паспорту

Житель города Свободный Амурской области оформил кредит чужому паспорту. Мужчина нашел удостоверение личности на улице, после чего решил приобрести в магазине бытовой технике в рассрочку телевизор.

Позже выяснилось, что мужчина продал телевизор прохожему в два раза дешевле изначальной цены телевизора. На суде обвиняемый раскаялся в содеянном и признался, что совершил преступление с целью получения денежной прибыли.



Свободненский мировой суд признал мужчину виновным в мошенничестве. Судья назначил обвиняемому наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 10 % от заработанного в доход государства, а также назначил за причиненный ущерб банку взыскание суммы, равной стоимости покупки, сообщает ИА «Амур.инфо».