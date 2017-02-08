Иностранный дизайнер напал на москвичку в лифте с ножом

Дизайнер из СНГ напал с ножом на несовершеннолетнюю москвичку в лифте жилой многоэтажки. 17-летняя девушка смогла вырваться и вызвать полицию. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на Балаклавском проспекте. Нападавший вбежал в лифт сразу за девушкой, схватил за горло и приставил нож к ее лицу. Девушка получила ранение лица, когда пыталась вырваться, и когда двери открылись, ей удалось, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Потерпевшая вызвала правоохранителей, которым удалось после поквартирного опроса жильцов установить и задержать подозреваемого. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в правоохранительных органах. Сообщается, что подозреваемый мужчина прибыл в Москву из СНГ и является дизайнером.