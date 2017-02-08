Трое мирных жителей погибли в Алеппо при атаке террористов

Террористы обстреляли два квартала в восточной части сирийского Алеппо. В результате нападения погибли трое мирных жителей. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

По информации журналистов, обстрелу подверглись кварталы Хамдания и «3000».

До этого Алеппо подвергался ракетному обстрелу террористов 19 января. Боевики в настоящий момент продолжают контролировать ряд поселений в нескольких километрах от города. Близость к Алеппо позволяет им вести хаотичный обстрел, уточняет «РИА Новости».

