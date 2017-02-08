В Ростовской области главбух детсада присвоила деньги воспитателей

В Зерноградском районе Ростовской области задержали бывшего главного бухгалтера детского садика. 47-летняя женщина подозревается в присвоении более 5 млн рублей.

Подозреваемая предоставляла в кредитное учреждение поддельные документы и переводила на свой счет деньги. Похищенные средства предназначались для выплат стимулирующих выплат сотрудникам садика.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемую уволили, она находится под подпиской о невыезде, пишет RostovGazeta.

