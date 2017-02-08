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За год в Новгородскую область переехали более 840 украинцев

Всего в 2016 году в регион прибыло порядка 12,5 тыс. человек

В 2016 году в Новгородскую область переехало около 12,5 тыс. человек, из них 10,6 тыс. прибыли из регионов России, 1,9 тыс. — из зарубежных стран.

Как сообщает «Новгород.ру», в 2016 году в регион переехало 849 граждан Украины. Среди стран дальнего зарубежья лидируют латвийцы. Из российских регионов чаще всего прибывают из Мурманской области.

При этом за год Новгородскую область покинули более 12 тыс. жителей. Большинство из них предпочли Москву и Санкт-Петербург.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

За год в Новгородскую область переехали более 840 украинцев

Всего в 2016 году в регион прибыло порядка 12,5 тыс. человек

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