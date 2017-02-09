Депутатам предложат отозвать популистские и устаревшие инициативы

Действующим депутатам Госдумы предложат отзывать устаревшие законопроекты, которые они внесли в этом и прошлых созывах и которые так и не были рассмотрены нижней палатой. Такую схему готовит рабочая группа, формирующая с конца прошлого года критерии качества для законотворческой деятельности. Ее руководитель, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) полагает, что «ревизия позволит вдвое сократить портфель законопроектов», много лет лежащих без движения. Сейчас их накопилось 1700.



Четырем парламентским фракциям рекомендуют провести ревизию законопроектов, внесенных в этом и прошлых созывах. В последнем случае это касается только тех депутатов, которые переизбрались в новую Думу и могут отозвать свой законопроект самостоятельно, пояснил «Известиям» член рабочей группы, глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).



Если же речь идет об инициативах, которые внесли депутаты, не переизбравшиеся в новый созыв, такие документы будут рассмотрены на пленарных заседаниях по упрощенной процедуре — без возможности задать вопросы докладчику в ходе пленарного заседания.



По словам Алексея Диденко, его фракция поддержит эту идею.



— Это в духе наших предложений, чтобы в начале созыва оценивать портфель фракции, который перешел из предыдущего. Тем более мы можем рекомендовать некоторые (проекты. — «Известия») поставить на приоритетное рассмотрение, — поясняет Алексей Диденко.



Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») рассказал «Известиям», что во фракции и так внимательно следят за своими инициативами. По его словам, те из них, которые утрачивают актуальность, депутаты либо отзывают, либо просят рассмотреть по упрощенной процедуре.



— Это благое пожелание, но нужны более глубокие изменения регламента, чтобы упорядочить законодательную инициативу, — говорит он. — Потому что сейчас количество вносимых законов опережает возможности их рассмотреть, от этого страдает качество работы.



Напомним, что в начале года в Госдуме обсуждалась идея «обнуления» пакета законопроектов при смене созывов нижней палаты парламента. Все не рассмотренные документы предлагалось не переносить в новый созыв. Такая практика существует в ряде других стран, например в Дании, Исландии и Австрии. Однако рабочая группа в итоге эту идею не поддержала.



Свои предложения рабгруппа сможет представить в ближайшее время, сначала их предлагается оформить в качестве протокола, а затем — поправками в регламент.



Иван Мельников рассказал «Известиям», что итоги работы уже есть, «формулировки будут согласовываться в рабочем порядке».



Рабгруппа также готовит свои предложения с перечнем требований к качеству законопроектов. Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») предлагал закрепить правило, согласно которому поправки в различные кодексы могут вноситься только отдельными законопроектами. Такой подход позволил бы избежать появления этих поправок на этапе второго чтения, в то время как законопроекты находились в непрофильных комитетах.



Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что депутаты поддержат идею отзыва неактуальных законопроектов, и напоминает, что свою работу седьмой созыв Госдумы начал как раз с разбора завалов предшественников.



— Депутаты, думаю, оценили и сами законопроекты, и то, сколько надо тратить времени и сил на то, чтобы рассмотреть то, что проще сразу выбросить в мусорную корзину, — говорит Калачев.



По его мнению, значительная часть законопроектов не имеет отношения к реальному законотворчеству, а скорее является продуктами пиар-активности отдельных депутатов или следствием их непрофессионализма.



В осеннюю сессию в повестке пленарных заседаний Госдумы неоднократно единовременно значилось более 100 законопроектов, большая часть из которых предлагалась к отклонению. Однако парламентариям не хватало времени на их рассмотрение.



В начале декабря депутаты от КПРФ Тамара Плетнева и Вера Ганзя возмутились по поводу затянувшейся до 20 часов «пленарки». Она по регламенту работы Госдумы должна заканчиваться в 18 часов.

— Мы — женщины, нам надо прийти домой и еще мужей покормить, а вас жены там дома покормят, — заявила тогда Тамара Плетнева.