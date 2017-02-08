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Посольство Венгрии в Москве обвинили в «серьезных визовых нарушениях»

Представительство выдало тысячи деловых виз российским гражданам в 2013 году без надлежащих проверок

Посольство Венгрии в Москве выдало тысячи деловых виз российским гражданам в 2013 году без надлежащих проверок, что привело к «серьезным визовым нарушениям».

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренний доклад МИД Венгрии, в период с 1 января по 26 ноября 2013 года венгерское посольство в Москве выдало 8481 деловую визу — во многих случаях на основании приглашения винодельческой компании Monte Tokaj Kft.

В докладе министерства от 5 декабря 2013 года говорится, что она приглашала в страну граждан России с неясной финансовой историей и профессией.

В документе сказано, что способ выдачи виз — с максимальным периодом пребывания в 90 дней и сроком действия в 1 год — указывает на «покупку виз», то есть некоторые из получивших ее заявителей так и не поехали в Венгрию, а отправились в другие страны Шенгенского соглашения. 

Согласно документам компании, Monte Tokaj Kft сейчас проходит процедуру ликвидации.

Отмечается, что министерство передало доклад в полицию. Оппозиционная партия LMP («Политика может быть другой») заявляет, что настаивает на полном расследовании предполагаемых коррупционных правонарушений.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Посольство Венгрии в Москве обвинили в «серьезных визовых нарушениях»

Представительство выдало тысячи деловых виз российским гражданам в 2013 году без надлежащих проверок

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