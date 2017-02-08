Минкультуры Пермского края незаконно потратило 190 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края признал законным решение УФАС региона в отношении краевого минкультуры и автономного учреждения «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики».



Пермское управление ФАС выяснило, что минкульт передал более 190 млн рублей автономному учреждению для проведения фестивалей «Белые ночи-2014», «Джаз-лихорадка» и «Живая Пермь».



Автономное учреждение раздало эти деньги сторонним организациям на организацию фестивалей без проведения торгов. В отношении министерства и центра было возбуждено антимонопольное дело за нарушение закона о защите конкуренции, сообщает ИА «Ура.ру».

В 2015 году суд вынес решение в пользу УФАС, но минкульт пытался его оспорить в арбитраже. Инстанция вновь поддержала антимонопольщиков.

