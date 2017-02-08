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Минкультуры Пермского края незаконно потратило 190 млн рублей

Нарушение выявила проверка регионального управления ФАС РФ

Арбитражный суд Пермского края признал законным решение УФАС региона в отношении краевого минкультуры и автономного учреждения «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики».

Пермское управление ФАС выяснило, что минкульт передал более 190 млн рублей автономному учреждению для проведения фестивалей «Белые ночи-2014», «Джаз-лихорадка» и «Живая Пермь».

Автономное учреждение раздало эти деньги сторонним организациям на организацию фестивалей без проведения торгов. В отношении министерства и центра было возбуждено антимонопольное дело за нарушение закона о защите конкуренции, сообщает ИА «Ура.ру».

В 2015 году суд вынес решение в пользу УФАС, но минкульт пытался его оспорить в арбитраже. Инстанция вновь поддержала антимонопольщиков.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Минкультуры Пермского края незаконно потратило 190 млн рублей

Нарушение выявила проверка регионального управления ФАС РФ

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