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IBU предложил РФ отказаться от проведения ЧМ по биатлону‍ в Тюмени

Исполком организации рекомендовал СБР принять решение до 24 февраля

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) отказаться от проведения мирового первенства по биатлону в Тюмени в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба IBU, исполком организации рекомендовал СБР отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону до 24 февраля этого года. В противном случае право Тюмени на проведение турнира будет аннулировано.

Такое решение было принято на внеочередном конгрессе IBU, который решил не добавлять в повестку заседания голосование по этому вопросу.

В свою очередь, глава СБР Александр Кравцов заявил, что организация может обратиться в суд в связи с лишением права проведения ЧМ-2021 в Тюмени.

«Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы будем рассматривать возможность обращения в суд», — сказал Кравцов агентству «Р-Спорт».

Тюмень была утверждена в качестве места проведения ЧМ-2021 в сентябре прошлого года на конгрессе IBU, который прошел в Кишиневе.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

IBU предложил РФ отказаться от проведения ЧМ по биатлону‍ в Тюмени

IBU предложил РФ отказаться от проведения ЧМ по биатлону‍ в ТюмениИсполком организации рекомендовал СБР принять решение до 24 февраля

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