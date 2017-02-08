IBU предложил РФ отказаться от проведения ЧМ по биатлону‍ в Тюмени

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) отказаться от проведения мирового первенства по биатлону в Тюмени в 2021 году.



Как сообщает пресс-служба IBU, исполком организации рекомендовал СБР отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону до 24 февраля этого года. В противном случае право Тюмени на проведение турнира будет аннулировано.

Такое решение было принято на внеочередном конгрессе IBU, который решил не добавлять в повестку заседания голосование по этому вопросу.



В свою очередь, глава СБР Александр Кравцов заявил, что организация может обратиться в суд в связи с лишением права проведения ЧМ-2021 в Тюмени.



«Мы оставляем за собой право использовать юридическую практику в вопросах, которые сегодня были вынесены на конгрессе. Мы будем рассматривать возможность обращения в суд», — сказал Кравцов агентству «Р-Спорт».



Тюмень была утверждена в качестве места проведения ЧМ-2021 в сентябре прошлого года на конгрессе IBU, который прошел в Кишиневе.



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