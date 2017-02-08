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Аваков переложил ответственность за убийство Шеремета на РФ

По его словам, было зафиксировано более тысячи телефонных соединений с российскими абонентами в районе совершения преступления

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что взрыв, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет, — это подготовленное заказное убийство.

«Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации», — цитирует Авакова ТАСС.

По его словам, за несколько дней до гибели Шеремета в районе места его работы и жительства, а также на месте убийства следователи зафиксировали телефонные соединения российских абонентов.

«Следствие имеет обоснованные предположения о возможной причастности этих людей к совершению преступления», — подытожил украинский министр.

В свою очередь, заместитель главы нацполиции — начальник главного следственного управления Украины Александр Вакуленко заявил, что в качестве приоритетной версии рассматривается профессиональная деятельность Шеремета как на территории Украины, так и за ее пределами.

Напомним, журналист погиб 20 июля в результате взрыва автомобиля, на котором он ехал на работу. Инцидент произошел в центре Киева. Отмечается, что машина принадлежала руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, однако ее в тот момент в транспортном средстве не было.

Ранее было опубликовано видео, на котором зафиксировано, как женщина предположительно закладывает взрывное устройство под автомобиль Шеремета. 

Последние пять лет Павел Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда» и на киевской радиостанции «Радио Вести».

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Аваков переложил ответственность за убийство Шеремета на РФ

По его словам, было зафиксировано более тысячи телефонных соединений с российскими абонентами в районе совершения преступления

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