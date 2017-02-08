Аваков переложил ответственность за убийство Шеремета на РФ

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что взрыв, в результате которого погиб журналист Павел Шеремет, — это подготовленное заказное убийство.



«Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации», — цитирует Авакова ТАСС.



По его словам, за несколько дней до гибели Шеремета в районе места его работы и жительства, а также на месте убийства следователи зафиксировали телефонные соединения российских абонентов.



«Следствие имеет обоснованные предположения о возможной причастности этих людей к совершению преступления», — подытожил украинский министр.



В свою очередь, заместитель главы нацполиции — начальник главного следственного управления Украины Александр Вакуленко заявил, что в качестве приоритетной версии рассматривается профессиональная деятельность Шеремета как на территории Украины, так и за ее пределами.



Напомним, журналист погиб 20 июля в результате взрыва автомобиля, на котором он ехал на работу. Инцидент произошел в центре Киева. Отмечается, что машина принадлежала руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, однако ее в тот момент в транспортном средстве не было.



Ранее было опубликовано видео, на котором зафиксировано, как женщина предположительно закладывает взрывное устройство под автомобиль Шеремета.



Последние пять лет Павел Шеремет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда» и на киевской радиостанции «Радио Вести».

