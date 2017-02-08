Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике

Дрессировщик будет проходить лечение в Германии в ближайшие десять дней
Директору Большого Московского государственного цирка Эдгарду Запашному провели операцию на позвоночнике. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы цирка.
«Во вторник в германском Дуйсбурге Эдгард Запашный был прооперирован. Сделана операция под общим наркозом, заменен межпозвоночный диск шейного отдела позвоночника на искусственный», — приводит его слова ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что в ближайшие десять дней Запашный будет проходить лечение в Германии.
Сам дрессировщик заявил, что его состояние оценивается как стабильное.
«Нахожусь под круглосуточным наблюдением врачей. Ко мне прилетела мама и помогает передвигаться», — рассказал он.
Как пояснили в пресс-службе, операция была плановой.