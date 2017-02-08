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Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике

Дрессировщик будет проходить лечение в Германии в ближайшие десять дней

Директору Большого Московского государственного цирка Эдгарду Запашному провели операцию на позвоночнике. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы цирка.

«Во вторник в германском Дуйсбурге Эдгард Запашный был прооперирован. Сделана операция под общим наркозом, заменен межпозвоночный диск шейного отдела позвоночника на искусственный», — приводит его слова ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что в ближайшие десять дней Запашный будет проходить лечение в Германии.

Сам дрессировщик заявил, что его состояние оценивается как стабильное.

«Нахожусь под круглосуточным наблюдением врачей. Ко мне прилетела мама и помогает передвигаться», — рассказал он.

Как пояснили в пресс-службе, операция была плановой.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Эдгард Запашный перенес операцию на позвоночнике

Дрессировщик будет проходить лечение в Германии в ближайшие десять дней

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