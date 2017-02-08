Новости, деловые новости - Известия
Среда,
8 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Дело в отношении националиста Демушкина направлено в суд

Бывшего лидера запрещенного движения «Русские» обвиняют в экстремизме

Прокуратура Москвы направила уголовное дело об экстремизме националиста и экс-лидера запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина в Нагатинский суд столицы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку расы, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет»).

По версии следствия, в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в соцсети две картинки «экстремистской направленности».

Националист был задержан 21 октября, после чего отправлен под домашний арест.

Напомним, в апреле следователи уже направляли в суд уголовное дело в отношении Дмитрия Демушкина, однако 14 июня 2016 года оно было возвращено прокурору.

Читайте также:

Суд оставил националиста Демушкина под домашним арестом

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Дело в отношении националиста Демушкина направлено в суд

Бывшего лидера запрещенного движения «Русские» обвиняют в экстремизме

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Рар

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке