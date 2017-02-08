Дело в отношении националиста Демушкина направлено в суд

Прокуратура Москвы направила уголовное дело об экстремизме националиста и экс-лидера запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина в Нагатинский суд столицы.



Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку расы, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет»).

По версии следствия, в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в соцсети две картинки «экстремистской направленности».

Националист был задержан 21 октября, после чего отправлен под домашний арест.



Напомним, в апреле следователи уже направляли в суд уголовное дело в отношении Дмитрия Демушкина, однако 14 июня 2016 года оно было возвращено прокурору.

