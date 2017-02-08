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Трамп раскритиковал Nordstrom за отказ покупать продукцию его дочери

Ритейлер объяснил такое решение низким спросом на товары бренда Иванки Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сеть универмагов Nordstrom после того, как ритейлер принял решение отказаться от закупки изделий фирмы его дочери Иванки.

«Моя дочь Иванка столкнулась с такой несправедливостью со стороны Nordstrom. Она прекрасный человек — всегда подталкивает меня делать правильные вещи. Ужасно!» — написал он в своем Twitter.

Ранее Nordstrom отказался от закупки модных изделий фирмы Иванки Трамп, объяснив такое решение низким спросом на товары бренда.

В свою очередь, газета Washington Post сообщает, что решение ритейлера было принято после акции протеста против Трампа, которая была организована группой активистов Grab Your Wallet.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Трамп раскритиковал Nordstrom за отказ покупать продукцию его дочери

Ритейлер объяснил такое решение низким спросом на товары бренда Иванки Трамп

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