Трамп раскритиковал Nordstrom за отказ покупать продукцию его дочери

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сеть универмагов Nordstrom после того, как ритейлер принял решение отказаться от закупки изделий фирмы его дочери Иванки.



«Моя дочь Иванка столкнулась с такой несправедливостью со стороны Nordstrom. Она прекрасный человек — всегда подталкивает меня делать правильные вещи. Ужасно!» — написал он в своем Twitter.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля 2017 г.

Ранее Nordstrom отказался от закупки модных изделий фирмы Иванки Трамп, объяснив такое решение низким спросом на товары бренда.

В свою очередь, газета Washington Post сообщает, что решение ритейлера было принято после акции протеста против Трампа, которая была организована группой активистов Grab Your Wallet.

