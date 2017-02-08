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СКР возбудил дело по факту убийства таксиста на юге Москвы

Тяжело раненный мужчина был найден в салоне собственного автомобиля на Варшавском шоссе

Следственный комитет России по городу Москве выясняет обстоятельства смерти таксиста на юге столицы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером в среду на проезжей части Варшавского шоссе сотрудники ДПС обнаружили в машине водителя такси с колото-резаным ранением. По дороге в больницу 44-летний мужчина скончался.

На месте инцидента работает оперативно-следственная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители разыскивают убийцу таксиста.

По неофициальным данным, пассажир ранил водителя, тот потерял сознание, и автомобиль врезался в столб.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

СКР возбудил дело по факту убийства таксиста на юге Москвы

Тяжело раненный мужчина был найден в салоне собственного автомобиля на Варшавском шоссе

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