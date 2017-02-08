СКР возбудил дело по факту убийства таксиста на юге Москвы

Следственный комитет России по городу Москве выясняет обстоятельства смерти таксиста на юге столицы.



Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером в среду на проезжей части Варшавского шоссе сотрудники ДПС обнаружили в машине водителя такси с колото-резаным ранением. По дороге в больницу 44-летний мужчина скончался.



На месте инцидента работает оперативно-следственная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители разыскивают убийцу таксиста.



По неофициальным данным, пассажир ранил водителя, тот потерял сознание, и автомобиль врезался в столб.

