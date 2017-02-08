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В Москве задержали подозреваемых в похищении продуктов из магазина

Автомобиль злоумышленников был остановлен в ходе плана «Перехват»

Полицейские задержали подозреваемых в ограблении продуктового магазина на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«Неизвестные ограбили магазин, забрав продукты, сегодня днем на Профсоюзной улице. Преступники скрылись на автомобиле, который был остановлен в ходе плана «Перехват», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В настоящий момент задержанные доставлены в отдел полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. 

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

В Москве задержали подозреваемых в похищении продуктов из магазина

Автомобиль злоумышленников был остановлен в ходе плана «Перехват»

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