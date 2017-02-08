Инвесторы высоко оценили капитализацию «Аэрофлота»

Премия учреждена шведской управляющей компанией East Capital Awards, которая является одним из крупнейших иностранных инвесторов в России. Ее получают компании, которые демонстрируют выдающийся рост по показателям продаж, рыночной доли и прибыли.

В минувшем году «Аэрофлот» наращивал перевозки, в то время как в отрасли наблюдался спад.

«2016-й стал для «Аэрофлота» годом роста. Стоимость акции в рублях выросла на 173% (или 226% при пересчете в доллары США) — лучший показатель по отрасли. Мы перевезли 43 млн пассажиров и добились двузначного роста на фоне падения отечественного рынка. Мы уверенно движемся к реализации стратегии-2025», — заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Эксперты отмечают, что капитализация «Аэрофлота» превысила капитализацию таких компаний, как группа Air France — KLM», Turkish Airlines, и сравнялась с капитализацией Air Canada.

Фонд East Capital, учредивший престижную награду, которой удостоился «Аэрофлот», ведет свою деятельность в РФ с 1997 года и является одним из крупнейших международных портфельных инвесторов на российском рынке. На сегодня объем средств под управлением фонда составляет $2,9 млрд. Его основатель и управляющий партнер Петер Элам-Хаккансон был спикером основной панельной дискуссии в октябре 2016 года VII инвестиционного форума «Россия зовет!». В работе форума принимал участие президент России Владимир Путин.

С 2004 года фонд отбирает среди своих портфельных инвестиций наиболее успешные компании. В разные годы награды были вручены Сбербанку, Московской бирже, «ЛСР Групп», «М.видео», «Яндексу», а также компаниям Turkish Airlines, Raiffeisen Bank, Efes, Ericsson.