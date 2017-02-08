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2016 год стал лучшим для Аэрофлота

Иностранные инвесторы отметили рекордные темпы роста операционных и финансовых результатов компании

Аэрофлот стал обладателем престижной награды в категории «Лучший рост». Премия учреждена шведской управляющей компанией East Capital Awards, которая является одним из крупнейших иностранных инвесторов в России. Премию получают компании, которые демонстрируют выдающийся рост по показателям продаж, рыночной доли и прибыли.

В минувшем году «Аэрофлот» наращивал перевозки, в то время как в отрасли наблюдался спад.

- 2016 стал для Аэрофлота годом роста. Стоимость акции в рублях выросла на 173% (или 226% при пересчете в доллары США) – это лучший показатель по отрасли. Мы перевезли 43 миллиона пассажиров и добились двузначного роста на фоне падения отечественного рынка. Мы уверенно движемся к реализации стратегии-2025, - заявил Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Эксперты отмечают, что капитализация «Аэрофлота» превысила капитализацию таких компаний, как группа «Air France – KLM», Turkish Airlines и сравнялась с капитализацией Air Canada.

Фонд East Capital, учредивший престижную награду, которой удостоился «Аэрофлот»,  ведет свою деятельность в РФ с 1997 года и является одним из крупнейших международных портфельных инвесторов на российском рынке. На сегодня объем средств под управлением фонда составляет $2.9 млрд. Его основатель и управляющий партнер Петер Элам-Хаккансон был спикером основной панельной дискуссии в октябре 2016 года на VII Инвестиционном форуме "Россия зовет!". В работе форума принимал участие Президент России Владимир Путин.

С 2004 года Фонд отбирает среди своих портфельных инвестиций наиболее успешные компании. В разные годы награды были вручены «Сбербанку», «Московской Бирже», «ЛСР Групп», «М.Видео», «Яндексу», а также компаниям Turkish Airlines, Raiffeisen Bank, Efes, Ericsson.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

2016 год стал лучшим для Аэрофлота

Иностранные инвесторы отметили рекордные темпы роста операционных и финансовых результатов компании

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