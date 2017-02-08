Минспорт изучит предложение переноса чемпионата мира по биатлону из РФ

Минспорт РФ изучит предложение Международного союза биатлонистов перенести чемпионат мира по биатлону из Тюмени.

Об этом заявил министр спорта Павел Колобков.

«Нам нужно пару дней на изучение юридических оснований этого решения. Мы совместно с федерацией будем рассматривать это предложение», — цитирует «Интерфакс» министра.

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем внеочередном конгрессе предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата, обещая в противном случае аннулировать право на турнир.

Поводом для таких мер стал доклад комиссии Макларена по допингу. Скандал уже привел к отмене этапа Кубка мира в Тюмени.

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