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Минспорт изучит предложение переноса чемпионата мира по биатлону из РФ

Юристы изучают основание этого решения Международного союза биатлонистов

Фото: РИА НОВОСТИ/Евгений Биятов

Минспорт РФ изучит предложение Международного союза биатлонистов перенести чемпионат мира по биатлону из Тюмени.

Об этом заявил министр спорта Павел Колобков.

«Нам нужно пару дней на изучение юридических оснований этого решения. Мы совместно с федерацией будем рассматривать это предложение», — цитирует «Интерфакс» министра.

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем внеочередном конгрессе предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата, обещая в противном случае аннулировать право на турнир.

Поводом для таких мер стал доклад комиссии Макларена по допингу. Скандал уже привел к отмене этапа Кубка мира в Тюмени.

Читайте также: Тюмень могут лишить права на проведение чемпионата мира по биатлону

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Минспорт изучит предложение переноса чемпионата мира по биатлону из РФ

Минспорт изучит предложение переноса чемпионата мира по биатлону из РФЮристы изучают основание этого решения Международного союза биатлонистов

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