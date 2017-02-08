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Путин посетил Третьяковскую галерею

Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставки «Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана» и «Шедевры Византии»

Президент РФ Владимир Путин посетил Третьяковскую галерею, где осмотрел выставки «Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана» и «Шедевры Византии».

Глава государства осмотрел уникальные произведения искусства, многие из которых не вывозились за пределы Ватикана и Греции.

В экспозициях представлены как иконы средневековых мастеров, так и работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена.

Путин был приятно удивлен количеству шедевров, которые Ватикан предоставил для экспозиции Третьяковской галерее, сообщает ТАСС.

По словам директора музея Зельфиры Трегуловой, она не поверила своим глазами – многие шедевры никогда не покидали Италии.

Договоренность о выставке «Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана» была принята во время официального визита президента РФ в Ватикан.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Путин посетил Третьяковскую галерею

Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставки «Roma. Aeterna. Шедевры пинакотеки Ватикана» и «Шедевры Византии»

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