Британская актриса, крестница принца Чарльза найдена мертвой

Тара Палмер-Томкинсон умерла от рака мозга в возрасте 45 лет
Британская актриса, крестница принца Чарльза Тара Палмер-Томкинсон найдена мертвой в своем доме.
Информацию об этом распространил Скотленд-Ярд.
«Было объявлено, что женщина на пятом десятке лет скончалась на месте происшествия. На этой ранней стадии данная смерть не рассматривается как подозрительная», — сообщили в полиции Лондона.
В прошлом году актрисе был поставлен диагноз «доброкачественная опухоль мозга», она прошла курс лечения, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известно, что родители Палмер-Томкинсон были друзьями королевской семьи, а она сама — крестницей принца Чарльза.