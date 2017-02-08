Британская актриса, крестница принца Чарльза найдена мертвой

Британская актриса, крестница принца Чарльза Тара Палмер-Томкинсон найдена мертвой в своем доме.

Информацию об этом распространил Скотленд-Ярд.

«Было объявлено, что женщина на пятом десятке лет скончалась на месте происшествия. На этой ранней стадии данная смерть не рассматривается как подозрительная», — сообщили в полиции Лондона.

В прошлом году актрисе был поставлен диагноз «доброкачественная опухоль мозга», она прошла курс лечения, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Известно, что родители Палмер-Томкинсон были друзьями королевской семьи, а она сама — крестницей принца Чарльза.