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Британская актриса, крестница принца Чарльза найдена мертвой

Тара Палмер-Томкинсон умерла от рака мозга в возрасте 45 лет

Британская актриса, крестница принца Чарльза Тара Палмер-Томкинсон найдена мертвой в своем доме.

Информацию об этом распространил Скотленд-Ярд.

«Было объявлено, что женщина на пятом десятке лет скончалась на месте происшествия. На этой ранней стадии данная смерть не рассматривается как подозрительная», — сообщили в полиции Лондона.

В прошлом году актрисе был поставлен диагноз «доброкачественная опухоль мозга», она прошла курс лечения, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Известно, что родители Палмер-Томкинсон были друзьями королевской семьи, а она сама —  крестницей принца Чарльза.

Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Британская актриса, крестница принца Чарльза найдена мертвой

Тара Палмер-Томкинсон умерла от рака мозга в возрасте 45 лет

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