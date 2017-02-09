Примерно 1,5 тыс. запасников призвали в Белоруссии за два дня

В Белоруссии за двое суток мобилизовали примерно 1,5 тыс. резервистов для комплексной проверки боеготовности. Всего проверка затронула около 30 тыс. частей и подразделений.

«В соединения и воинские части вооруженных сил, участвующие в мероприятиях комплексной проверки боевой готовности, продолжается поставка мобилизационных ресурсов. В течение 6–7 февраля призвано из запаса около 1500 военнообязанных, 9 февраля части из них предстоит принять военную присягу», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы министерства обороны Белоруссии.

В числе прочего приведен в боевую готовность понтонно-мостовой батальон 188-й инженерной бригады. В рамках проверки подразделение должно форсировать и наладить переправу через реку Свислочь. Также в высшую степень боеготовности была приведена истребительная авиационная база ВВС и войск ПВО.

Мероприятия начались 30 января, всего запланировано призвать из запаса 3000 военнослужащих.