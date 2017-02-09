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Импорт продуктов в РФ из дальнего зарубежья в 2016 году упал на 9%

Поставки из СНГ при этом немного выросли

Россия по итогам 2016 года резко снизила импорт продуктов из дальнего зарубежья в натуральном выражении на 9,1%, сообщает anrt.info со ссылкой на данные таможенной статистики.

При этом в денежном выражении падение импорта из стран дальнего зарубежья составило 8,1%.

Доля продуктов в общей структуре импорта на территорию России из дальнего зарубежья снизилась до 12,5% с 13,7% годом ранее.

На этом фоне физический импорт продовольствия из стран постсоветского пространства, по данным таможенников, немного подрос — на 2,2%.

Из дальнего зарубежья Россия в основном сокращала поставки мяса, сыров и творога, а также рыбы. Рост из СНГ был обеспечен преимущественно молочной продукцией — сырами, творогом и сливочным маслом.

Известия // четверг, 9 февраля 2017 года

Импорт продуктов в РФ из дальнего зарубежья в 2016 году упал на 9%

Поставки из СНГ при этом немного выросли

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