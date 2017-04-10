Культура Наталья Васильева Хороший плохой полицейский: 65 лет Стивену Сигалу «Известия» вспоминают лучшие роли американского актера с российским паспортом Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Дружинин

Стивену Сигалу исполнилось 65 лет. «Известия» поздравляют актера и кинопродюсера с юбилеем и предлагают вспомнить его лучшие роли в кино.

«Над законом» (1988, Нико Тоскани)

В криминальном триллере режиссера Эндрю Дэвиса Стивен Сигал не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве сопродюсера. Актер сыграл роль чикагского полицейского Нико Таскани. Как это часто бывает в голливудских блокбастерах, герой Сигала в одиночку находит доказательства по крупному делу о наркоторговле, после чего его отстраняют от службы в правоохранительных органах. Нико Таскани, конечно же, не может смириться со сложившейся ситуацией и решает вести дело самостоятельно: нападает на след бывших цеээрушников, ввязывается в целый ряд различных неприятностей и много дерется. А уж в этом Стивену Сигалу нет равных — увидев в картине первоклассное использование приемов айкидо в исполнении американца, о нем всерьез заговорили.



Фото: Warner Bros.

«Смерти вопреки» (1990, Мейсон Сторм)

В криминальном боевике Брюса Малмута «Смерти вопреки» Сигалу вновь досталась главная роль. Герой актера — детектив Мейсон Сторм не угодил коррумпированному политику, за что и был подстрелен его подельниками. Целых семь лет он пробыл в коме, а враги считали его мертвым. Как только Сторм пришел в себя, принялся жестоко мстить обидчикам — конечно же, используя отточенное до совершенства мастерство боя.



Фото: Warner Bros.

«В осаде» (1992, Кейси Райбек)

Боевик «В осаде» считается лучшей картиной с участием Стивена Сигала и даже дважды была номинирована на «Оскар». Актер играет роль бывшего морского пехотинца, который работает поваром на атомном военном крейсере. В начале фильма герой Сигала в белоснежном кителе и колпаке ловко управляется с кухонной утварью, а потом с террористами, захватившими корабль. Помимо отличной физической подготовки Кейси Райбек обладает еще и смекалкой — нужно ли говорить, что со злодеями он разделывается в одиночку.

Фото: Warner Bros.

«Мерцающий» (1996, Джек Коул)

Работа в картине «Мерцающий» только подтвердила амплуа Сигала как звезды боевиков. В криминальном фильме Сигал исполнил роль честного полицейского. Его Джек Коул владеет боевыми искусствами и восточной философией, отчего немногословен, несколько суров и даже жесток, в отличие от своего балагура-напарника. Пока герой Сигала устраивает одну драку за другой, его напарник начинает подозревать, что Коул и есть тот самый опасный преступник, за которым полицейские ведут охоту.

Фото: Warner Bros.

«Сквозные ранения» (2001, Орин Бойд)

Еще одна яркая роль Стивена Сигала в амплуа полицейского. Непримиримая позиция его героя Ориона Бойда в борьбе с терроризмом создает ему массу проблем. В стремлении их разрешить полицейский из Детройта объединяет усилия с представителем криминального мира и спасает родной город от преступников.

Фото: Warner Bros.

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