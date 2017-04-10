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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Спорт 10 апреля 2017, 00:01 Тимур Ганеев

«Автодор» вновь ищет главного тренера

Владимир Анциферов станет уже третьим наставником саратовского баскетбольного клуба, уволенным в сезоне-2016/17

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Баскетбольный клуб «Автодор» снова в поиске нового главного тренера. По информации «Известий», 41-летний Владимир Анциферов, возглавивший саратовский клуб в январе 2017 года, будет отправлен в отставку по окончании сезона. Это будет уже третье увольнение главного тренера «Автодора» за сезон-2016/17. 36-летний латвийский тренер Николай Мазур был уволен в октябре 2016-го, его сменщик — 60-летний Сергей Мокин — в конце декабря того же года. 

Владимир Анциферов приступил к исполнению своих обязанностей в январе 2017 года. Он смог вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов ФИБА, где саратовцы по сумме двух матчей обидно уступили немецкому «Ольденбургу» (87:84, 89:98). В Единой лиге ВТБ-2016/17 при Анциферове «Автодор» потерпел шесть поражений, практически лишившись шансов на попадание в восьмерку сильнейших и продолжение борьбы за победу в турнире. 

— Анциферов — хороший тренер, но ему чего-то не хватает, — рассказал «Известиям» президент саратовского клуба Владимир Родионов. — Возможно — харизмы, а возможно — жесткости… Поэтому моя задача — найти тренера, который соответствовал бы нашим критериям, проповедовал скоростной, зрелищный баскетбол. Старомодный стиль мне не по душе. Есть ли у меня круг кандидатов? Есть, но пока — никаких имен. Не стоит набивать никому цену. 

При этом Владимир Родионов не исключил и вариант, при котором Анциферов останется в структуре клуба. 

— Всё будет зависеть от него, — продолжил он. — Если захочет остаться в Саратове, мы найдем ему занятие в клубе. 

Отметим, что для Владимира Анциферова нынешний сезон стал уже девятым в структуре саратовского клуба на разных должностях. В сезоне-2013/14 Анциферов выиграл с «Автодором» Суперлигу. В январе 2016 года он вновь был назначен главным тренером команды. Специалист с ходу прервал серию поражений победой в матче Еврокубка, а вскоре «Автодор» «прорвало» и в Единой лиге. Сохранив основные принципы игры со ставкой на быстрый баскетбол и трехочковые броски, главный тренер вернул лидерам уверенность в своих силах. Позитивный импульс был настолько велик, что в какой-то момент саратовцы стали буквально неуязвимыми. Десять побед подряд стали лучшим результатом в истории команды в рамках лиги.

Волжане уверенно прошли в плей-офф и еще дважды обновили рекорд турнира по результативности. На данный момент он равняется 135 набранным очкам в гостевой встрече против «Байзонс».

Но, как и в сезоне-2014/15, магия тренерских замен в плей-офф не сработала. Саратовцы закончили регулярный сезон двумя поражениями и продолжили эту неприятную традицию в матчах на вылет. «Зенит» выглядел посильным соперником, но в схватке равных питерцы оказались успешнее. «Автодор» же за два года участия в плей-офф так и не смог одержать ни одной победы.

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