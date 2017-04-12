Общество Мария Недюк «Вокруг нас — уже космос» Директор Института космических технологий РУДН Александр Чурсин — об образовании в области космических исследований Сюжет: Космос Фото: пресс-служба Института космических технологий Российского университета дружбы народов

На рынке высоких технологий сейчас представлено более 400 видов космических услуг. О решении глобальных проблем человечества и том, как космические технологии входят в нашу повседневную жизнь, корреспонденту «Известий» Марии Недюк рассказал директор Института космических технологий Российского университета дружбы народов Александр Чурсин.

— Чем занимается ваш институт?

— Мы первыми в России сформировали целевой Институт космических технологий и начали заниматься образовательной деятельностью в области космических исследований и применения их на практике. Я глубоко убежден, что лет через десять тот, кто не будет знать основы космической деятельности, применяемой в народном хозяйстве, будет просто аборигеном. Мы сидим здесь, и вокруг нас — уже космос: ваш телефон, телевизор, автомобиль, даже прогноз погоды.

Сегодня предоставляется более 400 видов космических услуг. Через десять лет потребность в них будет такой, как сегодня в воде или в воздухе. Когда готовят специалистов — аграриев, медиков или же геологов, — им должны быть предоставлены знания, как с помощью возможностей космических технологий и техники решить поставленную задачу. К примеру, когда собрать урожай или полить поле, где найти полезные ископаемые или выяснить, как происходит загрязнение окружающей среды.

Мы готовим специалистов с высокой степенью компетенции как по основному профилю (экономисты, инженеры, технологи), так и по отдельному направлению — специалист в области космических технологий. XXI век характеризуется тем, что в течение 50 лет в космос вкладывались огромные деньги — теперь космос отдает нам всё. И нужны люди, которые смогут это использовать на благо человечества.

— Вы готовите кадры и для нашей страны, и для других государств в этой области?

— За три года существования института в нынешнем виде, наши программы обучения отточены на уровне европейских стандартов, и мы уже готовы предлагать их иностранным студентам. В этом году мы очень серьезно занялись проблемой привлечения учащихся из-за рубежа. И я думаю, что с сентября 2017 года у нас появятся зарубежные слушатели.

Вообще в сфере космоса нужно развивать международное взаимодействие. На мой взгляд, всем странам, которые занимаются космосом, нужно объединиться и в финансовом плане, и в «идейном». В мировой науке сейчас нет качественного прорыва, поскольку компетенции ученых развиваются эволюционным путем, а не революционным. А для того чтобы компетенции развивались, необходимо вкладывать больше ресурсов в образование и науку. Надо перейти от двигателей, идеи создания которых были заложены еще К.Э. Циолковским, фон Брауном и развиты российскими учеными, к двигателям, основанным на новых физических и технических принципах. Способным доставлять грузы и оборудования в различные точки Вселенной за короткий промежуток времени.

— Какие передовые научные разработки сейчас ведутся?

— Мы задались вопросом, чем мы можем быть интересны мировому сообществу. И поняли, что можем помочь в области решения глобальных проблем человечества: борьбы с голодом и стихийными бедствиями, обеспечения водой. Всё это решается из космоса, и этому мы будем обучать людей.

Простой пример. В рамках сотрудничества с Египетско-российским университетом (ЕРУ) к нам приезжали руководители Египта. Они обозначили важную для них проблему: «Нам не хватает воды, а под землей она есть». И сейчас мы вместе с «Российскими космическими системами» разрабатываем методы нахождения из космоса пресной воды под землей. Решение? Несомненно!

Теперь про голод. У побережья стран Африки, которые сегодня бедствуют, есть большие запасы рыбы. Но они, не имея траулеров, с трудом ее находят. Но эту задачу можно решить с помощью космических систем. Для достижения колоссального эффекта достаточно лишь указать координаты «рыбных мест». Такая же ситуация и с сельским хозяйством. На Земле из-за различных стихийных бедствий приблизительно 15–20% урожая просто гибнет. Поэтому, вовремя предупредив о цунами либо другой чрезвычайной ситуации, можно спасти урожай.

— Вы много рассказали о космических услугах, а как же космический туризм?

— Мы готовы. Но наш туристический бизнес к этому еще не подошел. Вопрос в его инертности. А она, видимо, связана с тем, что до недавнего времени космическая отрасль была достаточно закрытой.

— Куда идут работать ваши выпускники?

— Примерно 75% идут работать на предприятия «Роскосмоса» и «Ростехнологий». Это вполне объяснимо. На базовых кафедрах, начиная с первого курса, лекции читают специалисты этих предприятий. Это доктора и кандидаты наук, заслуженные конструкторы. Студенты адаптируются в этих коллективах, им достаточно просто найти рабочее место именно там.

— Наше техническое образование всегда было одним из самых качественных в мире. Сейчас оно удерживает свои позиции?

— Россия как была страной гениев и самородков, такой и осталась. И техническое, математическое образование у нас на высоком уровне, наши программисты и инженеры работают по всему миру. Я считаю, что российская профессура, которая читает лекции за рубежом, высококвалифицированна. И мы даем материал шире, основательнее наших зарубежных коллег.

