Мир Дмитрий Лару Европа хочет поговорить с Россией на нейтральной территории В Москве положительно отреагировали на инициативу проведения двусторонней встречи в Сербии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Брюсселе рассматривают возможность провести совместную встречу делегаций депутатов Европарламента (ЕП) и России на нейтральной территории. Инициативу выдвинул зампредседателя комитета ЕП по отношениям с Россией Йиржи Машталка. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что потенциальным местом для встречи могла бы стать Сербия. Российские депутаты положительно относятся к такому предложению, так как это вполне может стать значимым шагом в развитии отношений между Москвой и Брюсселем.

Украинский кризис стал причиной охлаждения отношений между Брюсселем и Москвой. В марте 2014 года Евросоюз в одностороннем порядке ввел персональные санкции против ряда российских политиков, которые, по мнению Брюсселя, были «причастны к дестабилизации ситуации на Украине». Вслед за этим последовали экономические ограничения против России. Таким образом, диалог между РФ и ЕС оказался фактически в замороженном состоянии. В европейских политических кругах, однако, начинают приходить к пониманию, что решение многих проблем требует взаимодействия всех игроков на международной арене.

— ЕС и России необходимо перейти к диалогу по ключевым темам. Мы не должны решать только второстепенные вопросы. Обмен опытом может, например, внести существенный вклад в борьбу против международного терроризма. Граждане европейских стран также ожидают налаживания сотрудничества между Брюсселем и Москвой. Из-за европейских санкций российские депутаты не могут приехать в Брюссель. Поэтому я предлагаю организовать совместную встречу депутатов на нейтральной территории. В качестве места встречи рассматривается Сербия, — рассказал «Известиям» евродепутат от Чехии, зампредседателя комитета ЕП по отношениям с Россией Йиржи Машталка. — Я уверен, что Москва отреагирует положительно. Не существует вопросов, по которым бы российская сторона была не готова вести диалог. Наши коллеги из России всегда стараются искать точки соприкосновения.

Между тем российские депутаты воспринимают подобную инициативу в качестве нужного шага для налаживания диалога между Брюсселем и Москвой.

— Это хорошая инициатива. Мы выступаем за то, чтобы продолжить деятельность комитета парламентского сотрудничества России и Евросоюза. Посмотрим, кто готов участвовать в делегации со стороны Европарламента, сверим сроки. Теоретически мы можем принять положительное решение. Контакты с Европарламентом мы прекращать не собираемся, они были свернуты по инициативе Брюсселя, — пояснил «Известиям» председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Отсутствие конструктивного диалога между Россией и Западом лишь делает отдельные государства более уязвимыми в борьбе с такими угрозами, как терроризм или организованная преступность.

— В результате ограничений, которые ввел ЕС, мы не можем приехать в Страсбург или Брюссель. Поэтому мы готовы вести переговоры на другой площадке. Главное — это продвижение в решении вопросов по борьбе с терроризмом, решение экономических проблем, проблем миграции, — сказал «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа. — Роль парламентской дипломатии очень важна. Депутаты избраны народом, и они представляют разные взгляды и партии. На фоне того, что западные СМИ часто предоставляют предвзятую и политизированную информацию о России, чрезвычайно важно, что депутаты имеют возможность общаться со своими избирателями.

Совместная встреча европейских и российских парламентариев в Сербии может стать отправной точкой для разморозки отношений между Москвой и Россией. Российская сторона приветствует возобновление контактов и намерена содействовать в организации данного мероприятия. Больше вопросов возникает по поводу позиции ЕС. Спустя три года бессмысленных обвинений в адрес России в связи с «украинским кризисом» приверженность антироссийской риторике по-прежнему отмечается у многих европейских чиновников. «Закоренелые русофобы» могут стать главным препятствием в проведении встречи двух сторон.