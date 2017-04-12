Культура Наталья Васильева Барышня-крестьянка российского кино: 45 лет Елене Кориковой Популярная актриса отмечает юбилей Фото: РИА НОВОСТИ/Екатерина Чеснокова

Елене Кориковой исполнилось 45 лет. «Известия» поздравляют актрису театра и кино с юбилеем и предлагают вспомнить ее лучшие роли.

«Три сестры» (1994, Ирина)



В экранизации великой пьесы Чехова 22-летняя Елена Корикова снялась, будучи еще студенткой ВГИКа. Режиссер и преподаватель Сергей Соловьев доверил своей студентке сыграть младшую сестру Ирину. Эта роль и по сей день может считаться одной из наиболее удачных работ Кориковой в кино. Здесь внешность актрисы еще существенно отличается от того образа, в котором через девять лет ее узнают и полюбят зрители по всей России: у ее героини темно-русые волосы и фривольные платья.

«Барышня-крестьянка» (1995, Лиза Муромская)



Мелодрама Алексея Сахарова по повести А. С. Пушкина принесла актрисе первые кинонаграды (в их числе — «Ника») и стала важной ступенькой на пути к всенародной популярности. Ее Лиза — юная, наивная и романтичная, но не лишенная изобретательности девушка. Актрисе удалось создать на экране нежный пушкинский образ провинциальной красавицы, способной с гордостью дать от ворот поворот ухажеру и тем самым еще сильнее привлечь его внимание.

Фото: Мосфильм

«Бедная Настя» (2003–2004, Анна Платонова)



Настоящую славу Кориковой принес телесериал «Бедная Настя». Актриса сыграла главную роль крепостной актрисы Анны Платоновой, крещеной под именем Анастасия. На долю девушки с чистой душой и ангелоподобной внешностью приходится множество испытаний и интриг. Каждый мужчина с положением в обществе и хорошим материальным состоянием пытается принять участие в судьбу несчастной крепостной, чем еще сильнее осложняет ее и без того непростую жизнь. Зрители не могли не отметить, что Елена Корикова выглядит органично как в крестьянском платье, так и в бальном наряде.

Фото: А-Медиа

«Му-му» (1998, Татьяна)



В первом полнометражном фильме Юрия Грымова по мотивам повести Ивана Тургенева «Му-му» Елена Корикова создала уже привычный образ кроткой, милой крестьянской девушки. Татьяна — настоящая красавица, что не помешало ей полюбить глухого от природы Герасима. Волю барыни отдать ее замуж за пьяницу она воспринимает с присущей ей робостью, не в силах ничего возразить. «Милый мой, желанный мой, что же теперь будет, как же теперь… Хороший мой, единственный. Прости меня», — всё, что может сказать любимому Татьяна, упав в его объятия.