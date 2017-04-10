Общество Евгения Перцева Количество ГМО в российских продуктах снизилось до рекордного минимума Роспотребнадзор всё реже находит незаконные генно-модифицированные организмы в гастрономических товарах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В 2016 году Роспотребнадзор зафиксировал рекордно низкий уровень незаконно использованных ГМО в исследованных пищевых продуктах. Только в 0,05% отобранных проб зарегистрировано превышение уровня ГМО. 13 лет назад цифра была гораздо больше — 12%. Эксперты уточняют, что подобное снижение связано с развитием генной инженерии: новые технологии геномного редактирования позволяют корректировать продукцию более деликатно.

Роспотребнадзор зафиксировал в 2016 году значительное снижение использования нелегальных генно-модифицированных организмов (ГМО) в пищевых продуктах. Их уровень составил 0,05% от всех проб, исследованных службой. В 2003 году аналогичный показатель составлял 12%. С тех пор Роспотребнадзор исследовал 350 тыс. проб пищевых продуктов, и служба проводила исследования продукции именно с целью обнаружения подобных организмов.



Как рассказали в Роспотребнадзоре, в случае с нелегальными ГМО речь идет о содержании генно-модифицированных организмов в продуктах питания более 0,9% (меньшая доля считается допустимой). В подобных ситуациях производители обязаны сообщать о ГМО потребителям с помощью маркировки на упаковке товаров. Если такого указания на упаковке не было, регистрировался случай нелегального использования ГМО в продукте.

В прошлом году Роспотребнадзор отмечал нелегальные ГМО в мясных, молочных, жировых продуктах, масличном сырье и зерне. Служба также выявила, что в 1,8% от всех проб, исследованных в прошлом году, содержится остаточное количество ГМО-организмов, то есть менее 0,9%.



— Речь идет о содержании случайной или технически неустранимой примеси ГМО, что может являться косвенным признаком использования генно-модифицированных организмов, — отметили в Роспотребнадзоре.



Их обнаруживали в кулинарных, мукомольно-крупяных изделиях, мясных продуктах и консервах.

По данным Роспотребнадзора, в России в национальном реестре свидетельств о госрегистрации зафиксированы 24 линии трансгенных сельскохозяйственных культур — это сорта кукурузы, риса и свеклы различных сортов. Тогда как в Европе допущено к промышленному производству более 300 генетически измененных растений — кукуруза, соя, сахарная свекла, томаты, рапс, рис, картофель, кабачки, папайя, пшеница, люцерна, бахчевые и др. различных сортов.



— Российская система оценки безопасности пищевых продуктов, содержащих ГМО, в настоящее время является одной из самых строгих в мире, — отметили в Роспотребнадзоре.



В отличие от подходов, принятых в Европейском союзе и США, в России оценка безопасности ГМО включает проведение полного спектра исследований, выполнение каждого из которых обязательно включает оценку возможных аллергенных, иммуномодулирующих и мутагенных свойств пищевого продукта, изучение показателей его качества и безопасности.

Продукты детского питания на молочной основе не должны содержать компоненты, полученные с использованием ГМО, также пищевая продукция для детского питания, для беременных и кормящих женщин не может быть изготовлена из сырья с ГМО (согласно техрегламенту о безопасности пищевой продукции).

В общенациональной ассоциации генетической безопасности «Биологически безопасно» отметили, что у резкого снижения уровня нелегальных ГМО в пищевых продуктах может быть две причины. Во-первых, устаревшие методики проведения исследований, например, в России отсутствуют эталонные материалы для определения ГМО в полном объеме. Во-вторых, появление новых технологий геномного редактирования.



Геномное редактирование — это изменение последовательности ДНК гена, которое приводит к изменению в белке, кодируемом этим геном. Что, в свою очередь, выливается в физически ощутимое изменение организма.

По словам представителя «Биологически безопасно» Надежды Новоселовой, пока подобные корректировки в продукции не попадают под госрегулирование в мире и представляют проблему для выявления в лабораториях из-за отсутствия методов.

Врач-диетолог клиники Института питания РАМН Юлия Чехонина подчеркнула, что «пока никому не удалось доказать опасность ГМО-культур». Она добавила, что нужно не одно поколение употребляющих их в пищу людей для того, чтобы отследить последствия употребления продуктов с подобными организмами и сделать необходимые выводы. Проводившиеся опыты на животных не показали возникновения негативных последствий после употребления продукции с генно-модифицированными организмами. Юлия Чехонина напомнила, что ГМО-культуры более плодоносны по сравнению с обычными, на их производство затрачивается меньше ресурсов. Они в том числе более устойчивы к вирусам, опасным для растений.