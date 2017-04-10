Письмо автору
Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 00:01 Евгения Перцева

Количество ГМО в российских продуктах снизилось до рекордного минимума

Роспотребнадзор всё реже находит незаконные генно-модифицированные организмы в гастрономических товарах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В 2016 году Роспотребнадзор зафиксировал рекордно низкий уровень незаконно использованных ГМО в исследованных пищевых продуктах. Только в 0,05% отобранных проб зарегистрировано превышение уровня ГМО. 13 лет назад цифра была гораздо больше — 12%. Эксперты уточняют, что подобное снижение связано с развитием генной инженерии: новые технологии геномного редактирования позволяют корректировать продукцию более деликатно.

Роспотребнадзор зафиксировал в 2016 году значительное снижение использования нелегальных генно-модифицированных организмов (ГМО) в пищевых продуктах. Их уровень составил 0,05% от всех проб, исследованных службой. В 2003 году аналогичный показатель составлял 12%. С тех пор Роспотребнадзор исследовал 350 тыс. проб пищевых продуктов, и служба проводила исследования продукции именно с целью обнаружения подобных организмов.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, в случае с нелегальными ГМО речь идет о содержании генно-модифицированных организмов в продуктах питания более 0,9% (меньшая доля считается допустимой). В подобных ситуациях производители обязаны сообщать о ГМО потребителям с помощью маркировки на упаковке товаров. Если такого указания на упаковке не было, регистрировался случай нелегального использования ГМО в продукте.  

В прошлом году Роспотребнадзор отмечал нелегальные ГМО в мясных, молочных, жировых продуктах, масличном сырье и зерне. Служба также выявила, что в 1,8% от всех проб, исследованных в прошлом году, содержится остаточное количество ГМО-организмов, то есть менее 0,9%.

— Речь идет о содержании случайной или технически неустранимой примеси ГМО, что может являться косвенным признаком использования генно-модифицированных организмов, — отметили в Роспотребнадзоре.

Их обнаруживали в кулинарных, мукомольно-крупяных изделиях, мясных продуктах и консервах.

По данным Роспотребнадзора, в России в национальном реестре свидетельств о госрегистрации зафиксированы 24 линии трансгенных сельскохозяйственных культур — это сорта кукурузы, риса и свеклы различных сортов. Тогда как в Европе допущено к промышленному производству более 300 генетически измененных растений — кукуруза, соя, сахарная свекла, томаты, рапс, рис, картофель, кабачки, папайя, пшеница, люцерна, бахчевые и др. различных сортов.

— Российская система оценки безопасности пищевых продуктов, содержащих ГМО, в настоящее время является одной из самых строгих в мире, — отметили в Роспотребнадзоре.

В отличие от подходов, принятых в Европейском союзе и США, в России оценка безопасности ГМО включает проведение полного спектра исследований, выполнение каждого из которых обязательно включает оценку возможных аллергенных, иммуномодулирующих и мутагенных свойств пищевого продукта, изучение показателей его качества и безопасности.

Продукты детского питания на молочной основе не должны содержать компоненты, полученные с использованием ГМО, также пищевая продукция для детского питания, для беременных и кормящих женщин не может быть изготовлена из сырья с ГМО (согласно техрегламенту о безопасности пищевой продукции).

В общенациональной ассоциации генетической безопасности «Биологически безопасно» отметили, что у резкого снижения уровня нелегальных ГМО в пищевых продуктах может быть две причины. Во-первых, устаревшие методики проведения исследований, например, в России отсутствуют эталонные материалы для определения ГМО в полном объеме. Во-вторых, появление новых технологий геномного редактирования. 

Геномное редактирование — это изменение последовательности ДНК гена, которое приводит к изменению в белке, кодируемом этим геном. Что, в свою очередь, выливается в физически ощутимое изменение организма.

По словам представителя «Биологически безопасно» Надежды Новоселовой, пока подобные корректировки в продукции не попадают под госрегулирование в мире и представляют проблему для выявления в лабораториях из-за отсутствия методов.

Врач-диетолог клиники Института питания РАМН Юлия Чехонина подчеркнула, что «пока никому не удалось доказать опасность ГМО-культур». Она добавила, что нужно не одно поколение употребляющих их в пищу людей для того, чтобы отследить последствия употребления продуктов с подобными организмами и сделать необходимые выводы. Проводившиеся опыты на животных не показали возникновения негативных последствий после употребления продукции с генно-модифицированными организмами. Юлия Чехонина напомнила, что ГМО-культуры более плодоносны по сравнению с обычными, на их производство затрачивается меньше ресурсов. Они в том числе более устойчивы к вирусам, опасным для растений.


Наверх

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Принятие российского проекта резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи – это победа здравого смысла
Константин Косачев
сенатор
Если военные последствия ракетного удара США по Сирии весьма скромные, то политические – просто устрашающие
Елена Супонина
востоковед
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свободы» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ
Терроризм - это война. Война без линии фронта. Каждая точка на земном шаре может быть фронтовой
Олег Нечипоренко
аналитик
Отношения России и США находятся в плачевном состоянии. То, что сделала администрация США — вызов не только нам, а всему мировому сообществу
Андрей Красов
депутат
Вашингтон не просчитал ни политических, ни военных последствий собственных действий. Американцы фактически помогли террористам
Сергей Орджоникидзе
дипломат
Это типично для Америки – накачивать свои потенциалы через «яркие» политические и военные действия на внешних площадках
Андрей Климов
сенатор
Задача по сдерживанию России служит для Вашингтона густой маскировочной сетью, которая дает возможность держать в узде европейские страны
Виктор Литовкин
журналист
Сегодня праздники должны очищаться от формализма. Они должны проходить не по наезженным лекалам, а с проявлением творческой инициативы
Олег Матвейчев
политолог
В период международных кризисов искусство становится мостиком, благодаря которому сохраняется надежда на восстановление взаимопонимания
Кирилл Разлогов
киновед
Мы любим Пресвятую Богородицу, но иногда забываем, какой подвиг она приняла
Макарий (Маркиш)
иеромонах
Попытки искусственного сдерживания курса рубля могут привести к давлению на валютный рынок. В этой ситуации от ЦБ требуется определенное искусство
Александр Широв
экономист

Выбор редакции

Наверх