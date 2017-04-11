Мир Юрий Богданов Афганистан и Россия вышли на парламентский уровень В Кабуле ищут пути для тесного сотрудничества с Москвой Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Даничев

Парламент Афганистана утвердил рамочное соглашение о сотрудничестве с Государственной думой РФ. Активизацию связей с российской стороной поддержало большинство депутатов страны. Документ носит общий характер, но его значение сложно переоценить. Российские и афганские парламентарии, а также спецпредставитель президента РФ по Афганистану рассказали «Известиям» о значении документа и планах на будущее. Россия предпринимает серьезные усилия по разрешению кризиса в стране и борьбе с терроризмом в регионе. А в середине апреля в Москве состоятся международные консультации по проблеме афганского урегулирования. Одним словом, в Кремле и на Смоленской площади, а теперь еще и на Охотном Ряду пристально следят за развитием ситуации и намерены и дальше оказывать поддержку Кабулу.

Нижняя палата афганского парламента утвердила соглашение о сотрудничестве с Государственной думой РФ. На заседании присутствовал 121 член палаты, из которых документ поддержал 101 афганский парламентарий. Спикер парламента Абдул Рауф Ибрагими подчеркнул особую важность соглашения. Подготовка документа началась на встрече парламентариев ОДКБ в Санкт-Петербурге, где принял участие и спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце минувшего года.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента стран Азии МИД РФ Замир Кабулов сказал «Известиям», что соглашение о сотрудничестве между парламентами двух стран принесет ощутимую пользу.

— Мы можем только приветствовать ратификацию парламентом Афганистана соглашения о сотрудничестве с российской Госдумой. Мы всегда выступали и выступаем за углубление контактов, в том числе и по межпарламентской линии, — подчеркнул Кабулов.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал «Известиям», что межпарламентское взаимодействие с Афганистаном имеет все перспективы для того, чтобы стать более тесным и системным.

— Стоит отметить, что парламент Афганистана является наблюдателем в Парламентской ассамблее ОДКБ. По ключевым вопросам — борьбе с международным терроризмом и противодействию наркотрафику — мы интенсивно сотрудничаем. Делегация Афганистана также достаточно активно участвует в заседаниях ПА ОДКБ, — сказал председатель международного комитета Госдумы.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников подчеркнул в беседе с «Известиями» важность соглашения для всех стран Центрально-Азиатского региона.

— Россия поступательно укрепляет связи с Афганистаном. Это имеет принципиальное значение. Во-первых, Афганистан — это субъект очень серьезной террористической угрозы. Во-вторых, эта страна находится в непосредственной близости от нас и граничит со странами СНГ. Поэтому сотрудничество с Кабулом во всех направлениях очень важно, — сказал парламентарий.

Между тем члены афганского парламента многого ждут от подписанного документа и надеются на активизацию контактов. Депутат парламента Афганистана Бакташ Сиаваш в беседе с «Известиями» отметил, что практически все политические силы страны поддержали соглашение.

— Почти у всех стран, которые включены в вопрос афганского урегулирования, уже были такие соглашения, а у России его не было. Афганистан нуждается в поддержке такой мощной страны, как Россия. Речь идет о кооперации во многих сферах. И теперь с подписанием этого документа все юридические преграды сняты, — заключил афганский депутат.



Напомним, что гражданская война в Афганистане продолжается с 2001 года. В последние месяцы ситуация в стране ухудшилась. В стране активизируются радикалы из движения «Талибан» и террористы ИГИЛ (деятельность обеих организаций запрещена в РФ). По данным миссии ООН в Афганистане, в 2016 году потери среди мирного населения побили десятилетний рекорд: в 2016 году погибли или получили ранения 11 418 человек. Одновременно с этим присутствие американских и натовских военных в Афганистане сокращается, а новая администрация не проявляет интереса к «афганской кампании». На этом фоне между РФ и Афганистаном развивается сотрудничество в экономике. Ранее «Известия» уже сообщали о просьбе афганских властей инвестировать в целый ряд инфраструктурных объектов.

