Мир Наталия Портякова Германия возьмет под контроль социальные сети За неспособность вовремя удалить оскорбительные посты Facebook и Twitter в ФРГ грозят миллионные штрафы Фото: REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Немецкое правительство одобрило законопроект, который грозит социальным сетям штрафом до €50 млн за неспособность своевременно удалять посты, содержание которых расценивается как уголовное правонарушение. Западные СМИ назвали эту меру борьбой с фейковыми новостями и увязали ее с грядущими в сентябре парламентскими выборами в стране. Однако официальный представитель министерства юстиции ФРГ — а именно это ведомство разработало нынешний проект — заверил «Известия», что дело вовсе не в политике: работа над законом шла последние два года и нацелена на искоренение в интернете прежде всего «риторики ненависти» и других высказываний, подпадающих под статьи национального Уголовного кодекса. Законопроект должен быть одобрен в бундестаге — по данным «Известий», немецкие парламентарии обсудят его в последнюю неделю апреля. Германия станет первой страной в ЕС, которая будет контролировать социальные сети.

Законопроект, представленный 5 апреля министерством юстиции и одобренный правительством, предлагает обязать крупнейшие медиакомпании оперативно удалять посты пользователей, которые провоцируют ненависть или содержат заявления криминального характера (сюда, например, относятся подстрекательство к насилию, детская порнография, призывы к террористической деятельности). На удаление очевидных нарушений отводятся сутки, на разбирательство с более сложными случаями, где речь идет о клевете, вреде чести, достоинству и репутации, соцсетям дается неделя. За неспособность или отказ соцсети среагировать в установленный срок компании грозит штраф до €50 млн.

— Если я напишу, что Луна завтра взорвется, — это неправда, но это никого не обидит и не является преступлением, а вот если я напишу «Давайте убьем всех евреев», сразу будет понятно, что это является правонарушением и должно быть моментально удалено, — разъяснил «Известиям» суть нововведений официальный представитель немецкого минюста Пиотр Малаховски.

Между тем, сообщая о законопроекте, большинство западных СМИ попытались трактовать задумку немецких властей как попытку борьбы не столько с сетевым криминалом, сколько с распространением фейковых новостей. «Фактически этот шаг — реакция Германии на шквал фальшивых новостей во время прошлогодних выборов в США, и чиновники пытаются предотвратить подобный натиск здесь», — написала, в частности, американская газета The Washington Post.

— Это не идея, с которой мы выступили накануне выборов. Мы обсуждали это с руководством соцсетей на протяжении последних двух лет, но за это время они не продемонстрировали достаточной мотивации действовать в соответствии с немецкими законами. Так что сейчас мы говорим: вот закон со штрафами до €50 млн, может, тогда вы будете более охотно соблюдать немецкие законы, — отверг «предвыборную подоплеку» Пиотр Малаховски.

По данным министерства юстиции, которые привел глава этого ведомства Хайко Маас, соцсеть Facebook, насчитывающая 29 млн пользователей в Германии, оперативно удалила лишь 39% постов явно уголовного содержания, о которых руководство компании уведомили. Twitter удалил всего лишь 1% подобных постов, на которые были поданы жалобы пользователей.

Законопроект еще должен быть одобрен в бундестаге — по данным «Известий», немецкие парламентарии обсудят его в последнюю неделю апреля. Но соцсети бьют тревогу уже сейчас. Как отметила компания Facebook, планирующая до конца года набрать в Берлине штат в 700 человек для «регулирования контента», «законодательство вынудит частные компании, а не суды, выносить вердикты насчет того, что в Германии незаконно».

Скептически к инициативе правительства отнеслись и некоторые политические силы. Немецкие «Зеленые», к примеру, выразили опасения, что закон приведет к серьезному ограничению свободы слова.

— Свобода выражения мнений имеет огромную важность для нашей демократии. Однако свобода выражения кончается там, где начинается Уголовный кодекс, — заочно ответил на упреки в ограничении прав и свобод глава минюста Хайко Маас.

Если закон будет одобрен парламентом (а скорее всего, так и будет ввиду его поддержки партией Ангелы Меркель ХДС/ХСС. — «Известия»), Германия станет первой страной, официально обуздавшей социальные сети, но, вполне возможно, не последней. Интерес к законодательной инициативе Берлина активно проявляют и другие страны Евросоюза, признал Пиотр Малаховски, выразив уверенность, что эта тема станет предметом активных обсуждений в ходе очередной встречи глав министерств юстиции и внутренних дел стран-членов ЕС, намеченной на 18 мая.