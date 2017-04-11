Общество Наталия Беришвили В промзонах столицы построят 6 млн кв. м жилья Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская — о строительстве жилья, школ и музеев на «депрессивных» территориях Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Около 4 тыс. га промышленных зон Москвы подлежат реорганизации согласно Правилам землепользования изастройки (ПЗЗ), утвержденным 28 марта. О том, сколько жилья построят на «депрессивных» промышленных территориях, какие рабочие места там появятся и каковы шансы превратить заброшенные объекты в городские достопримечательности вроде нью-йоркского парка Хай-Лайн, корреспонденту «Известий» Наталии Беришвили рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Сколько промзон насчитывается сегодня в Москве?

— Все производственные территории города занимают площадь 18 тыс. га, это 17% от всей территории города. А общее число значимых объектов промышленности и науки составляет сейчас около 2 тыс. объектов. Первоначально как производственные зоны, так и впоследствии промышленные были сформированы для комплексного развития промышленных, научных и коммунальных предприятий города. Однако сейчас в границах производственных зон наряду с производственными объектами присутствуют участки жилой и общественной застройки. Несмотря на это, сами территории неэффективно используются и экологически неблагополучны.

— Что появится на месте промышленных зон?

— Нужно понимать, что реновация промзон предусматривает создание полноценных городских кварталов. Мэром Москвы поставлена задача не только реорганизовывать промзоны в жилую функцию, но и развивать производство, рабочие места, науку. Такие территории будут преобразовываться в новые благоустроенные общественные центры, гармонично связанные с окружающей застройкой и природной средой, с сохранением или созданием рабочих мест, достаточным количеством жилья.

— Какова площадь территорий, подлежащая реновации?

— В обосновывающих материалах Генерального плана Москвы дана комплексная оценка промышленных зон. Согласно им, 70% таких территорий сохранят свой функционал, а 30% целесообразно реорганизовать. Речь идет приблизительно о 4 тыс. га.

Самые крупные промзоны находятся в Южном, Юго-Восточном, Восточном, Северном административных округах. Из наиболее значимых можно выделить: территорию завода имени Лихачева (ЗИЛ), территории бывшего Тушинского аэродрома, Московский металлургический завод «Серп и Молот».



— А что уже было реорганизовано?

— За последние 10 лет произошли значительные перемены, связанные с процессом ликвидации, выводом и перебазированием крупных промышленных предприятий за пределы города. Помимо территории ЗИЛа, это большие депрессивные промзоны «Серп и Молот», ОАО «Московский жировой комбинат» и др. В целом по результатам утвержденной градостроительной документации на этих территориях планируется построить порядка 19 млн кв. м недвижимости, в том числе более 6 млн кв. м жилья. Это будет квартальная застройка абсолютного иного качества — современная, комфортная, с продуманной архитектурой. Благодаря развитию коммерческой составляющей эти районы снова станут активной частью города, здесь будет кипеть жизнь.

— Что будет построено на месте заброшенных заводских помещений ЗиЛа?

— Территория ЗиЛа — один из наиболее ярких примеров реорганизации. ЗиЛ станет городом в городе, где можно жить, работать и отдыхать. В соответствии с разработанными проектами планировок на этой территории планируется разместить 5,21 млн кв. м объектов капитального строительства. Все проектируемые жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тыс. учеников, детских садов на 1,4 тыс. мест. Население новых жилых районов составит 75,39 тыс. человек, будет создано 66,56 тыс. рабочих мест.

Появятся несколько ключевых культурных и спортивных объектов, некоторые из них уже построены. «ВТБ Ледовый дворец» на территории завода был признан «Лучшим реализованным проектом» среди спортивных объектов по итогам 2015 года, а в Центре синхронного плавания будут проходить подготовку будущие олимпийские чемпионы. Кроме того, откроется музейный центр «Эрмитаж-Москва» — филиал всемирно известного Государственного Эрмитажа, спроектированный звездой мировой архитектуры Хани Рашидом.



Для обеспечения транспортного обслуживания здесь будет построено 38 км улиц и дорог, в том числе новой трассы, которая свяжет Третье транспортное кольцо (ТТК) и Варшавское шоссе. Магистраль пройдет параллельно линии МК МЖД. Также в рамках реализации проектов планировки предусматривается благоустройство 6,6 км набережных, создание районных парков и скверов площадью 29,5 га.

— Реорганизация промзон проходит автономно или взаимосвязана со строительством других городских объектов?

— Город развивается комплексно, и промзоны — не исключение. Например, концепция развития прилегающих к Москве-реке территорий охватывает почти 11 тыс. га и предусматривает их активное включение в структуру города. Основные зоны реорганизации — Рублево-Архангельское, Тушино, Нижние Мневники, Большой Сити, ЗИЛ, Симоновская набережная, Ривер-парк. Проект рассчитан до 2035 года и подразумевает благоустройство 40 км набережных с автомобильным движением и 24 км береговой линии, создание пешеходных набережных, развитие системы культурных и общественных пространств, осуществляющих связь реки с городом, вовлечение прилегающей застройки в активное взаимодействие с рекой. Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре. Например, планируется построить 12 пешеходных мостов и реконструировать еще минимум два, создать 26 новых причалов и проложить 210 км велосипедных дорожек.

— А что будет с производством?

— По данным столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, в городе функционируют 27 технопарков и 18 промышленных комплексов. И Москва планирует увеличить количество таких объектов до 90 в 2018 году за счет налоговых льгот и инвестиций. Например, если в 2012 году в особую экономическую зону «Зеленоград» город вкладывал 2,2 млрд рублей, то в 2018 году эта сумма вырастет до 35 млрд рублей. Число рабочих мест при этом увеличится до 67,5 тыс. В целом годовой объем инвестиций в экономику и социальную сферу Москвы превысил 1,7 трлн рублей.