Общество Александр Борода Иерусалим — это состояние души Мнение Раввин Александр Борода — об истинном смысле свободы в иудаизме, который раскрывается в праздновании Песаха Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Каждый еврей, где бы и в какой период времени он ни жил, всегда будет чтить свободу. Свободу вероисповедания, свободу слова, свободу быть евреем. Последнее особенно знакомо тем, чья национальная самоидентификация пришлась на период СССР, когда многие из нас неоднократно сталкивались с выбором между национальностью, фамилией предков и образованием или карьерой.

Истинный смысл свободы в иудаизме раскрывается в праздновании Песаха. Праздник длится восемь дней, и продолжительность его выбрана неслучайно: за это время еврею предстоит пережить внутренний Исход из Египта и совершить собственные шаги на пути к освобождению.

«Пусть этот день будет для вас памятным, отмечайте его как праздник Г-споду из поколения в поколение. Праздновать его — вечный закон для вас. Семь дней ешьте мацу. В первый же день праздника уберите закваску из ваших домов…» (Исход 12:14,15).

«Из поколения в поколение…», но ведь наши предки покинули Египет более 3 тыс. лет тому назад, о каком же таком Египте идет речь сегодня?

Тора ценит, разумеется, физическую свободу — ведь рабство препятствует соблюдению заповедей в полной мере, сковывает наши возможности нести свет в этот мир.

«Рабами были мы у фараона в Египте, и Г-сподь, Б-г наш, вывел нас оттуда, дланью могучей и рукою простертой. И если бы Пресвятой, благословен Он, не вывел предков наших из Египта, то мы, и дети наши, и дети наших детей оставались бы рабами у фараона в Египте», — сказано в рассказе самой «Пасхальной агады», которую мы читаем на седере (праздничной церемонии, соединенной с застольем).

Вспомним историю: после того как наши предки покинули Египет, им предстояло скитание по пустыне еще 40 лет. Почему же так произошло? Почему же Творец не позволил им сразу войти в Землю обетованную? Выход из Египта освободил евреев от рабства фараона, но не освободил их души от мнимых преград; гнет рабства, в котором они находились 400 лет, по-прежнему сковывал их сердце и разум. Оказавшись наедине со Всевышним, евреи просто не знали, как использовать свою свободу, свой великий потенциал… Достигнув заветного Израиля, они испугались ступить на его землю — ведь там их ожидали самостоятельное принятие решений, новый уклад жизни, неизвестное будущее.



Не поступаем ли мы так сегодня? Не ловим ли мы иногда себя на мысли, что мы рабы повседневной рутины, которая давно не приносит нам радость, и превращает жизнь — святое дарование Всевышнего, в существование. Таких примеров в современном мире существует масса: кто-то давно пытается бросить курить, но каждый раз откладывает на понедельник, кто-то изо дня в день забывает навестить родителей, совершить плановый поход к врачу… Все эти: завтра, не сегодня, боюсь, не смогу, «утро вечера мудренее» и прочее (у каждого свои отговорки) — не более чем камни преткновения между нами и свободой.

Понятие «свободы» в иудаизме несколько отличается от светского: суть «свободы» заключается в преобладании внутреннего, духовного начала, над внешним, материальным. Внутреннее — это наше Божественное начало, а внешнее — наши физические, базовые, потребности и страсти. Преодолевая соблазны окружающего мира, тем самым мы даем силу нашей светлой стороне, направленной на служение Всевышнему. Иными словами, можно сказать, что «внутренняя свобода» тождественна понятиям «морали и нравственности», которые уберегают нас от ошибок, но никак не ограничивают наши возможности.

В праздник Песах нам предоставлена прекрасная возможность задуматься об этой стороне жизни, о том, как освободиться от разных форм зависимости, сделать шаг вперед.

Агада заканчивается словами: «В следующем году в Иерусалиме». Но Иерусалим в данном значении не город, не место на карте мира — это особое состояние души, свободной от всего ненужного, чистой и близкой с Творцом. И каждый год в дни праздника мы желаем друг другу не путешествия в Израиль, а приблизиться к этому заветному внутреннему состоянию!

Другой смысл праздника Песах в рождении «еврейского народа» как этноса, единой нации. Ведь именно приверженность своим традициям даже в годы страшнейшего рабства, верность культуре, преданность единому Б-гу сохранили еврейский народ на протяжении этих лет. Именно эти достаточно простые, казалось бы, ритуалы сохранили евреев как единый народ: одежда, язык, имена.

Простой пример: принимает человек душ, он совершенно один, его одежда отложена в сторону. Его имя, его язык, его внешний вид в эти минуты не имеют совершенно никакого значения. Но они являются не только способами коммуникации для человека, они определяют его принадлежность к определенной социальной группе.

Иудаизм понимает человека не как индивидуалиста (хотя, конечно, в иудаизме подчеркивается значение каждой личности), а как человека социального. Тора дана всему человечеству, и соблюдение ее заповедей возможно только в физическом и социальном мире.

Всевышний вывел из Египта не толпу одиночек, а народ, не утративший в условиях рабства своего национального самосознания. Именно поэтому каждый из нас несет ответственность не только за себя, но и за своего ближнего.

Автор — раввин, президент Федерации еврейских общин России

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