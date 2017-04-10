Общество Кирилл Кудрин Минкульт снимет запрет для волонтеров на спасение памятников Ведомство разрешило общественным организациям проводить противоаварийные работы на объектах культурного наследия Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов

Запрет на спасение объектов культурного наследия волонтерами и общественным организациям, последовавший после издания приказа № 1278 Министерства культуры, будет снят. «Известия» первыми привлекли внимание к проблеме — прошлогодний приказ Минкульта разрешает заниматься сохранением объекта только собственнику или законному владельцу. В результате ремонтировать, к примеру, уникальные деревянные церкви Русского Севера стало некому. У регионов на это нет средств, а общественным организациям стали отказывать в проведении работ. К 16 апреля Министерство культуры пообещало выпустить разъясняющее письмо, которое вновь допустит общественников на объекты культурного наследия.

На днях в Институте наследия им. Д.С. Лихачева прошла встреча представителей Министерства культуры России и общественных организаций в сфере охраны памятников, на которой было принято несколько важных решений. Они позволят волонтерам снова участвовать в сохранении ветхих и ценных построек.

Поводом для встречи стал принятый прошлым летом приказ Минкульта № 1278. Согласно документу заявителем на получение задания по сохранению объекта может быть только собственник или законный владелец. После этого общественные организации стали получать от региональных органов охраны памятников отказы на согласование работ, при том, что вкладывали в эти работы не государственные, а собственные средства. По оценкам защитников старины (особенно — деревянных церквей Русского Севера), приказ № 1278 парализовал деятельность волонтеров.

«Известия» первыми написали об этой проблеме еще в феврале. Мы возвращались к ней и в марте. И хотя первое время представители министерства отмечали, что к закону нареканий нет, после детального обсуждения было принято решение отправить в регионы дополнительный циркуляр, который должен снять противоречия. Таким образом «Известия» помогли решить судьбу уникальных памятников.

На встрече проблему обсуждали директор департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Владимир Цветнов, главный архитектор «Центральных научно-реставрационных мастерских» Сергей Куликов, общественный деятель Константин Михайлов, представители волонтерских организаций «Общее дело», «Вереница», «Неизвестная провинция», «Крохино» и другие.

Представители Минкульта заверили, что приказ № 1278 на самом деле даже и не относится к проведению противоаварийных и консервационных работ — а это большая часть деятельности волонтерских организаций в данной сфере. Однако на местах приказ понимают по-разному, неправильно, и действительно, были случаи отказов в проведении работ со ссылкой на этот документ. Поэтому Минкульт и пообещал к Пасхе (16 апреля) выпустить циркулярное письмо с дополнительными разъяснениями. Оно будет направлено во все региональные органы охраны памятников, и главная проблема будет решена.

— Мы рады, что Министерство культуры услышало общественников и пообещало оказывать адресную административную поддержку по каждому реализуемому проекту, — сказал «Известиям» директор Института наследия Арсений Миронов. — Все разночтения приказа № 1278 были сняты, а циркуляр от министерства разъяснит региональным органам охраны памятников, что приказ не регулирует противоаварийные работы, а относится только к реставрационным.

По словам представителя фонда «Вереница», занимающегося спасением деревянных храмов Русского Севера, Ольги Зининой, со стороны Минкульта ни разу не прозвучало, что закон № 1278 содержал в себе ошибку. Но фактически представители ведомства согласились, что на местах, в регионах возникло недопонимание.



— Конечно, физически нашу проблему на встрече решить было невозможно, — сказала Ольга Зинина. — Но были даны обещания, что региональным органам охраны памятников будет дополнительно разъяснено действие приказа. Очень надеемся, что так оно и будет.

Первый зампредседателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов пояснил, что если и после направления в регионы разъясняющих циркуляров возникнут проблемы, то они будут решаться в индивидуальном порядке.

Если же говорить шире — о получении задания на проведение реставрационных работ на объектах, которые не принадлежат общественникам, системный подход здесь выработать только предстоит. Ведь ситуация связана уже не только с приказом № 1278, но и с другими нормативными актами. В этом плане Артем Демидов понимает позицию Министерства культуры, выступающего за то, чтобы у каждого ценного объекта был собственник, а значит, ответственный за сохранение культурного наследия.

Но так как многие объекты являются бесхозными (формально — собственник Российская Федерация в лице Росимущества), было предложено на следующую встречу пригласить представителей Росимущества и вместе с ними выработать механизм взаимодействия между волонтерами и государством по сохранению тех памятников, которые на данный момент не имеют пользователей.

— Каким будет этот порядок, еще неизвестно. Но я, например, выступаю за то, чтобы общественные организации, которые хотели бы вести работы на бесхозном памятнике, получали соответствующее разрешение по упрощенной схеме, — отметил Артем Демидов.

Об автоматическом разрешении на все работы для всех, кто подаст соответствующую заявку, речи, конечно, не идет. По мнению представителя ВООПИиК, выходом могло бы стать заключение с несобственниками временных, срочных договоров на пользование объектом на период работ на нем.

Арсений Миронов добавил, что было предложено создать на базе Института наследия постоянную рабочую группу по взаимодействию общественных организаций с Минкультом. Министерство эту идею уже поддержало. Планируется, что рабочая группа будет собираться раз в квартал, а во время реставрационного сезона — чаще, по необходимости.